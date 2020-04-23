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"Карантинные" макароны и гречка обошлись пенсионерке из Николаева почти в 3 тысячи долларов
Днем 23 апреля на стационарный телефон 79-летней жительницы Ингульского района Николаева позвонила женщина, которая представилась работником Пенсионного фонда. Женщина рассказала, что сотрудники фонда в период карантина разносят продуктовые наборы одиноким пожилым людям. Кроме того, сейчас якобы проводится замена пенсионных удостоверений старого образца на новые, и для оформления необходимых бумаг к старушке придут из фонда. Также собеседница сообщила, что идет денежная реформа, поэтому пенсионерка еще и имеет возможность на дому провести обмен имеющихся у нее денег на новые. (Напомним, с введением карантина в Украине активизировались мошенники, которые наживаются на страхах людей перед коронавирусом.)
Спустя полчаса в дверь квартиры постучали две женщины в медицинских масках. Они вручили хозяйке пакеты с макаронами, гречкой и сахаром «от Пенсионного фонда». И предложили «услугу» — обменять деньги на «новые». Довольная пайком бабушка вынесла все свои сбережения — 38 тысяч гривен и 1500 долларов — и получила взамен новые «купюры», как гривневые, так и долларовые. А после того, как визитерши ушли, обнаружила, что все они сувенирные. Поняв, что ее обманули, женщина вызвала полицию.
Открыто уголовное производство по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает злоумышленниц, которым на вид 25 и 50 лет, они среднего роста.
Правоохранители в очередной раз призывают граждан чаще общаться со своими пожилыми родственниками, рассказывая о том, что сейчас обмен денег в стране не производится, быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с введением карантинных ограничений в Украине увеличивается количество мошеннических схем, авторы которых охотятся за пенсионерами и другими легковерными гражданами.
«ФАКТЫ» информировали также о задержании в Киеве аферистов, которые в течение двух лет обманом вымогали у пенсионеров деньги якобы на лечение их близких.
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