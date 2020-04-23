Марат Башаров показал скандальные разборки с женой при маленьком сыне (видео)

Шоу-бизнес

Известный российский актер Марат Башаров, отличившийся пьяными выходками и избиением жены, снова оказался в центре скандала. Нелицеприятное видео конфликта с бывшей женой Елизаветой Шевырковой при маленьком сыне Марселе он сам опубликовал в Instagram.

Женщина приехала к Башарову после отдыха в Испании забрать сына. Она набросилась на бывшего мужа с обвинениями в том, что он напился при ребенке.

«Ты напился с ребенком. Что ж ты делаешь?! Ты одному ребенку уже психику сломал, хочешь и моему?! Не дам!», — кричит Шевыркова. Мальчик растерянно смотрит на родителей. Но Елизавета еще эмоциональнее кричит: «Падла. Я с полицией сейчас приеду». Видно, как она замахивается и бьет Башарова. «Ты ударила папу!», — возражает ей актер и снимает все на видео.

На газоне лежат три бутылки вина. Марат утверждает, что это Елизавета специально их подбросила.

Позже Башаров опубликовал несколько новых постов в Instagram, в которых рассказал, что оставил жене при разводе три квартиры, паркинг, содержит ее. Он уверяет, что не пьет.

«У нас у мусульман, начинается священный месяц. Это время, когда нужно думать, совершать благие дела и заботиться о близких. Эта девушка вчера, осквернив мою душу и ее бывший дом, назвала меня пьяницей», — написал актер. Он также анонсировал, что в вскоре выйдет программа на росТВ, в которой покажут всю правду о его отношениях с бывшей женой.

Напомним, ранее Елизавета заявила, что Марат избивал ее и сломал нос. После скандала актер стал терять роли одна за другой. В последнее время бывшие супруги вроде нашли общий язык ради общего сына. Но ненадолго.

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