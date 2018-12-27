Известный российский актер зверски избил уже вторую жену

Шоу-бизнес

Известный российский актер Марат Башаров сломал нос своей второй жене Лизе Шевырковой — с травмой женщина явилась к врачам 27 декабря, сообщает Starhit.

По словам Лизы, актер в буквальном смысле напал на нее, после чего она пожаловалась родственникам. Брат Шевырковой заявил журналистам, что Башаров бьет супругу не впервые — в 2017 году он травмировал ей руку, однако тогда этот факт замяли и в прессу он не попал.

Однако на сей раз женщина настроена решительно и готова судиться с мужем.

Ранее на побои со стороны супруга жаловалась первая жена Башарова — актриса Екатерина Архарова. Друзья актрисы заявляли даже о том, что после очередного рукоприкладства она перенесла кому. По словам самой Архаровой, все случаи избиения происходили, когда именитый актер был пьян.

Башаров с первой женой Екатериной

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что скандальный российский артист Сергей Шнуров, устроивший пафосный развод с третьей женой Матильдой, таки женился в четвертый раз.

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