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Известный российский актер зверски избил уже вторую жену
Известный российский актер Марат Башаров сломал нос своей второй жене Лизе Шевырковой — с травмой женщина явилась к врачам 27 декабря, сообщает Starhit.
По словам Лизы, актер в буквальном смысле напал на нее, после чего она пожаловалась родственникам. Брат Шевырковой заявил журналистам, что Башаров бьет супругу не впервые — в 2017 году он травмировал ей руку, однако тогда этот факт замяли и в прессу он не попал.
Однако на сей раз женщина настроена решительно и готова судиться с мужем.
Ранее на побои со стороны супруга жаловалась первая жена Башарова — актриса Екатерина Архарова. Друзья актрисы заявляли даже о том, что после очередного рукоприкладства она перенесла кому. По словам самой Архаровой, все случаи избиения происходили, когда именитый актер был пьян.
Башаров с первой женой Екатериной
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что скандальный российский артист Сергей Шнуров, устроивший пафосный развод с третьей женой Матильдой, таки женился в четвертый раз.
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