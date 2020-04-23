ВНО в условиях эпидемии: в Минобразования рассказали важные детали

Украина

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, учебный год школьники закончат дистанционно. Уже известно, что дистанционное обучение продлится до конца мая, а окончание учебного года запланировано на 1 июля. Дистанционное завершение года возможно для всех, кроме выпускников одиннадцатых классов, которым предстоит сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО). В Министерстве образования заявили, что ВНО обязательно состоится. Вопрос только, когда и в каком формате. Многие абитуриенты интересовались, возможно ли проведение ВНО дистанционно. Заместитель министра образования Егор Стадный ответил на основные вопросы по этому поводу.

1. Как будет проходить ВНО в условиях эпидемии.

«Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. Во время проведения ВНО в аудитории могут находиться максимум 15 участников и 2 инструктора, — пишет в Facebook Егор Стадный. — Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование — чтобы избежать скопления людей. Все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут вентилироваться и дезинфицироваться».

2. Как будут сдавать ВНО участники, контактировавшие с больными, или инфицированные коронавирусом?

«Лица, которые были зарегистрированы для участия в ВНО, однако контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда выздоровеют или выйдут из самоизоляции, — пишет Егор Стадный. — В случае, если из-за изоляции или болезни они пропустят и дополнительную сессию, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с определенными заболеваниями».

Читайте также: Что будет с выпускными, ВНО и вступительной кампанией в Украине? Ответы на главные вопросы

Такие абитуриенты, по словам замминистра, будут сдавать вступительные экзамены в вузах. Процедура сдачи таких экзаменов определяется отдельно.

3. Почему нельзя провести ВНО дистанционно?

По словам Егора Стадного, проводить внешнее оценивание дистанционно невозможно по нескольким причинам:

«Очный формат внешнего независимого оценивания предусматривает ряд мероприятий, которые обеспечивают идентификацию участников, противодействие списыванию и другим проявлениям недобросовестности. Технических условий для обеспечения этого в дистанционном формате нет».

4. Возможно ли провести ВНО на открытых площадках или стадионах?

«Это невозможно по ряду причин, — отвечает Егор Стадный. — Прежде всего из-за непредсказуемых погодных условий. Солнце, дождь, сильный ветер — все это может мешать участникам и инструкторам. Не менее важным фактором является безопасность. Большое количество участников в одном месте, даже на открытой местности, представляет угрозу в условиях распространения коронавируса.

Читайте также: ВНО в этом году обязательно будет, а учебный год в школах закончат дистанционно, — нардеп Роман Грищук

К тому же в таких условиях инструкторам будет сложнее проконтролировать процесс тестирования и не допустить списывания. Посторонние шумы на открытой местности помешают участникам слышать инструкторов и не позволят сконцентрироваться на тесте. Особенно это касается сдачи ВНО по иностранным языкам, которое предполагает аудирование и должно проходить в тихом помещении".

5. Почему нельзя заменить ВНО вступительными экзаменами в вузах?

По словам Егора Стадного, в условиях пандемии провести ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах:

«Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, а следовательно им не нужно ехать в другой город или область. Исключением являются лишь жители сел и маленьких районных центров, которые должны доехать до места проведения ВНО. А вот для сдачи вступительных экзаменов в вузах многим абитуриентам и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, а это увеличит количество передвижений по стране. Кроме того, во время проведения вступительных экзаменов в аудиториях собирается намного больше абитуриентов, чем при проведении ВНО. В таких условиях соблюдение необходимой социальной дистанции под вопросом».

6. Можно ли уменьшить количество предметов ВНО в связи с коронавирусом?

Нет. Отменять тестирование по какому-либо из предметов замминистра называет нецелесообразным.

«В 2020 году каждый участник может пройти тестирование не более чем по четырем учебным предметам. Максимальное количество участников соберет украинский язык и литература (почти 370 тысяч участников), история Украины и математика. Остальные предметы не будет сдавать такое количество человек. Кроме того, участники готовились к сдаче ВНО по предметам, которые заранее выбрали. Изменение условий приема деформирует списки поступающих, поскольку достижение высоких результатов по одному или двум предметам еще не гарантирует, что этот же абитуриент имел бы высокие баллы по третьему предмету. Поэтому важно, чтобы тестирование состоялось по всем предметам, которые ранее были запланированы», — уверен Егор Стадный.

7. Исключат ли из тестов вопросы программы за апрель-май 11 класса?

Нет. По словам Егора Стадного, это сделать невозможно, так как тестовые тетради уже сверстаны и 70 процентов из них уже даже напечатаны.

«К тому же в тестах очень мало заданий по материалу, который изучается в апреле-мае 11 класса. Это может быть одно задание на весь тест, — пишет Егор Стадный. — Перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за этого нецелесообразно».

8. Можно ли освободить от ВНО тех, кто не планирует поступать в университеты и хочет поступать в зарубежные вузы?

Нет. Потому что внешнее тестирование, по словам замминистра, это не только обеспечение равного доступа к высшему образованию, но и объективная проверка знаний, полученных в школе за все годы обучения.

«Результаты ВНО не только определяют конкурсный балл поступающих в вузы, но и являются оценкой за государственную итоговую аттестацию в 11 классе, — объясняет Егор Стадный. — Сегодня в Украине нет должного общественного доверия к школьному оцениванию. В отличие от ВНО, которое давно доказало свою объективность и неангажированность. Поэтому освобождение от ВНО тех, кто не планирует поступать в украинские вузы, нецелесообразно».

9. Когда будет проведено ВНО?

Этот вопрос остается открытым. Ранее Егор Стадный сообщал, что у Министерства образования есть два сценария. Согласно первому, ВНО проведут с 25 июня по 17 июля. Результаты тестов в таком случае выпускники получат не позднее 31 июля, а вузы будут принимать документы с 13 по 22 августа. В соответствии со вторым сценарием, ВНО пройдет с 17 августа по 4 сентября. Результаты — не позднее 17 сентября. А прием документов в вузы в таком случае продлится с 4 по 13 октября. Какой сценарий в результате воплотят в жизнь, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что карантин в Украине продлили пока до 11 мая. Тем временем ситуация с распространением COVID-19 в стране ухудшается — за последние сутки количество заразившихся увеличилось на 578 человек, что стало антирекордом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter