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Руслане Писанке пришлось поработать в морге

20:36 23 апреля 2020 238
Руслана Писанка в роли судмедэксперта
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка закончила съемки в сериале «Филин» канала «Украина». За последние двадцать лет — это первая большая роль Русланы в многосерийной картине. Актриса признается, что сама предложила продюсерам взять ее на роль судмедэксперта Зои Модестовны.

— Все произошло случайно, — призналась «ФАКТАМ» Руслана. — На страничке в социальной сети кастинг-менеджера я увидела приглашение на пробы в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна — она показалась мне весьма занятной. Помню, тогда сразу написала, что мне интересна эта роль. Наверное, этим несколько смутила менеджеров, но мне ответили, я прислала пробу и все закрутилось. Вобщем, через месяц роль была моей. Зоя Модестовна во многом похожа на меня, хотя ее юмор, скорее, циничен. У меня же побольше сарказма.

В детективной мелодраме «Филин» Руслана Писанка играет судмедэксперта Зою Модестовну

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Руслана Писанка признается, что съемки в сериале доставили ей огромное удовольствие. Ее героиня входит в состав нового отдела полиции, который распутывает особо сложные дела. Для съемок сериала под Киевом специально был построен павильон с кабинетами, кафетерием, комнатами допросов и даже моргом!

Режиссером сериала стал популярный актер Александр Онуфриев, который, кстати, тоже сыграл одну из ролей. Партнеры Русланы Писанки — известные актеры Александра Эпштейн, Антон Еремин и Федор Ольховский.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Руслана Писанка стала жертвой нападения на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

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