Мир

Трамп рассказал, что может уничтожить коронавирус за минуту

Президент США Дональд Трамп, появившийся накануне на публике без медицинской маски, решил поделиться с американцами новейшей информацией о влиянии солнечного света на коронавирус.

Сделал он это во время брифинга в Белом доме, пишет USA Today.

Так, глава американского государства заявил, что вирус гибнет примерно через минуту, если свет будет «доставлен» внутрь организма.

«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — отметил американский лидер.

Хозяин Белого дома также отметил, что ученые продолжают получать новую информацию о борьбе с COVID-19.

В то же время заместитель министра науки и технологий Министерства внутренней безопасности Билл Брайан отметил, что свет может уничтожать вирус даже в воздухе.

«Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день — это мощный эффект, который солнечный свет оказывает на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе», — заявил он.

Также он сослался на выводы специалистов о том, что вирус лучше приспособлен к холодной и сухой среде, чем к влажной и жаркой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

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