- 06:38 Трамп рассказал, что может уничтожить коронавирус за минуту
- 05:55 В Украине могут запустить массовое тестирование на коронавирус: что об этом известно
- 05:25 Названы естественные способы сжигания жира на карантине
- 04:55 Чай опасен при коронавирусе: британские медики назвали причину
- 04:30 Странные игрища на карантине: девушка нашла "идеальное место" для пряток, но искать ее пришлось спасателям
- 03:41 Визит чудовища: огромный аллигатор пробрался во двор дома и устроил там погром
- 03:18 Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами
- 02:59 В Житомирской области новая угроза масштабного пожара: к борьбе с огнем привлекли авиацию
- 02:21 Залечь на дно не удалось: командир подлодки организовал "антикарантинную вечеринку" и поплатился за это
- 01:38 Маска победила: президент ЮАР безуспешно пытался показать гражданам, как уберечься от коронавируса
- 00:57 Место встречи изменить нельзя: стало известно, где может пройти "Евровидение 2021"
- 00:30 Карантином доволен: Ляшко рассказал, как справляется с COVID-19 система здравоохранения
Трамп рассказал, что может уничтожить коронавирус за минуту
Президент США Дональд Трамп, появившийся накануне на публике без медицинской маски, решил поделиться с американцами новейшей информацией о влиянии солнечного света на коронавирус.
Сделал он это во время брифинга в Белом доме, пишет USA Today.
Так, глава американского государства заявил, что вирус гибнет примерно через минуту, если свет будет «доставлен» внутрь организма.
«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — отметил американский лидер.
Хозяин Белого дома также отметил, что ученые продолжают получать новую информацию о борьбе с COVID-19.
В то же время заместитель министра науки и технологий Министерства внутренней безопасности Билл Брайан отметил, что свет может уничтожать вирус даже в воздухе.
«Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день — это мощный эффект, который солнечный свет оказывает на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе», — заявил он.
Также он сослался на выводы специалистов о том, что вирус лучше приспособлен к холодной и сухой среде, чем к влажной и жаркой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...