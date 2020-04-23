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Ни масок, ни дистанции: Дональд и Мелания Трамп приняли участие в церемонии посадки дерева в Белом доме (видео)

10:12 23 апреля 2020 56
Трампы и Пенсы с лопатами сажают дерево
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп, его супруга Мелания, вице-президент Майк Пенс и его жена Карен Пенс приняли участие в церемонии посадки дерева на лужайке Белого дома. Мероприятие было приурочено ко Дню Земли. «Мы делаем то, что я люблю делать — сажать деревья», — заявил глава державы.

Однако первые лица страны вызвали возмущение многих американцев, проигнорировав рекомендации медиков носить защитные маски. Хотя ранее миссис Трамп в соцсетях публично призывала всех обязательно носить маски, выходя на люди. Трампы и Пенсы также не соблюдали необходимой дистанции между собой, держась за одну лопату по двое.

Меры безопасности не соблюдали также и остальные лица, присутствовавшие на церемонии.

Мелания Трамп появилась на публике впервые с 10 марта. Она была в пальто оливково-зеленого цвета дизайна Виктории Бекхэм и туфлях от Manolo Blahnik на высоких каблуках.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», эксперт по языку жестов рассказал об истинных отношениях между Меланией и Иванкой Трамп.


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