- 09:44 В главном армейском храме России вывесят фреску с Путиным: в сети активно шутят
- 09:35 Киев снова возглавил рейтинг самых грязных городов мира: что сейчас происходит в столице
- 09:34 Тогда и сейчас: как сестры Хадид выглядели в детстве и какими красотками выросли
- 09:33 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:24 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:22 Жил с мужчинами: мать Неймара порвала с 23-летним красавцем-бойфрендом
- 09:07 В Украине анонсировали массовое тестирование на антитела к коронавирусу
- 09:04 С Путиным на "ты"? Зеленского поймали на интересной оговорке
- 08:58 Местные выборы и обсуждение назначения Саакашвили: прямая трансляция заседания Верховной Рады
- 08:56 Бродячий кот привел незнакомку в магазин, попросил купить ему еды и обзавелся постоянным домом
- 08:49 Автор первого хет-трика в истории сборной Украины завершил карьеру
- 08:37 СМИ рассказали о связях Авакова с Венедиктовой
Жил с мужчинами: мать Неймара порвала с 23-летним красавцем-бойфрендом (фото)
Мать знаменитого футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара — 52-летняя Надин Гонсалвес (на фото с сыном), закрутившая роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, рассталась со своим бойфрендом, сообщает Daily Mail.
Надин, узнав, что ее возлюбленный имел отношения с мужчинами, выгнала его из своего особняка. Неймар остался без «отчима».
По информации британских СМИ, до знакомства с матерью звезды футбола Тьяго Рамос был любовником личного повара Неймара, а также состоял в отношениях c бразильским актером и комиком Карлиньосом Майей, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.
Роман матери Неймара и Тьяго Рамоса, который моложе ее на 29 лет, продлился недолго
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймара оправдали по делу об «изнасиловании».
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...