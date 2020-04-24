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Спорт

Жил с мужчинами: мать Неймара порвала с 23-летним красавцем-бойфрендом (фото)

9:22 24 апреля 2020 253
Неймар с матерью
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Мать знаменитого футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара — 52-летняя Надин Гонсалвес (на фото с сыном), закрутившая роман с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, рассталась со своим бойфрендом, сообщает Daily Mail.

Надин, узнав, что ее возлюбленный имел отношения с мужчинами, выгнала его из своего особняка. Неймар остался без «отчима».

По информации британских СМИ, до знакомства с матерью звезды футбола Тьяго Рамос был любовником личного повара Неймара, а также состоял в отношениях c бразильским актером и комиком Карлиньосом Майей, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Роман матери Неймара и Тьяго Рамоса, который моложе ее на 29 лет, продлился недолго

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймара оправдали по делу об «изнасиловании».

Фото Instagram

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