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Спорт

Подруга Криштиану Роналду блеснула аппетитными формами (видео)

10:17 24 апреля 2020 236
Джорджина Родригес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Возлюбленная футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джорджна Родригес, недавно потерявшая лидерство в списке самых популярных звезд Испании в Instagram (девушку опередила актриса Эстер Экспозито — звезда сериала Netflix «Элита»), похоже, решила срочно исправлять ситуацию.

Во время карантина на острове Мадейра красотка, которой в январе исполнилось 26 лет, опубликовала видео с тренировки. Меньше чем за сутки «аппетитный» ролик набрал почти 2,4 млн просмотров.

«Красота — это сочетание формы и содержания», — подписала видео Джорджина Родригес.

Напомним, что в 2017 году у Джорджины и Криштиану родилась дочь Алана Мартина. Кроме того, звездная пара воспитывает еще трех детей футболиста от суррогатных матерей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с семьей переехал на съемную виллу.

Фото Instagram

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