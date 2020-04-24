- 11:02 Гривня немного укрепилась: сколько стоит доллар 24 апреля
- 10:54 Легендарная российская певица слегла с высокой температурой
- 10:53 В Одессе ночью устроили масштабный пожар в мужском монастыре: фото и видео с места ЧП
- 10:46 Чехия одной из первых в ЕС начала выходить из карантина: что об этом известно
- 10:35 Грозит засуха: впервые за сто лет в Украине обмелели реки
- 10:28 У мусульман начался священный месяц Рамадан: его традиции и запреты
- 10:20 Чувствуется рука Ермака: психолог рассказала, что не так с Зеленским в фильме о его президентстве
- 10:17 Подруга Криштиану Роналду блеснула аппетитными формами
- 10:05 Молодая жена сбежала от Петросяна с пакетом на голове
- 10:04 На границе со стрельбой задержали нелегалов
- 09:44 В главном армейском храме России вывесят фреску с Путиным: в сети активно шутят
- 09:35 Киев снова возглавил рейтинг самых грязных городов мира: что сейчас происходит в столице
Подруга Криштиану Роналду блеснула аппетитными формами (видео)
Возлюбленная футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джорджна Родригес, недавно потерявшая лидерство в списке самых популярных звезд Испании в Instagram (девушку опередила актриса Эстер Экспозито — звезда сериала Netflix «Элита»), похоже, решила срочно исправлять ситуацию.
Во время карантина на острове Мадейра красотка, которой в январе исполнилось 26 лет, опубликовала видео с тренировки. Меньше чем за сутки «аппетитный» ролик набрал почти 2,4 млн просмотров.
«Красота — это сочетание формы и содержания», — подписала видео Джорджина Родригес.
Напомним, что в 2017 году у Джорджины и Криштиану родилась дочь Алана Мартина. Кроме того, звездная пара воспитывает еще трех детей футболиста от суррогатных матерей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с семьей переехал на съемную виллу.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...