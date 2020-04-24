СМИ заподозрили окружение Зеленского в лоббировании интересов частной компании в судах

Политика

Строительная компания «Т.М.М.», опосредованно связанная с предыдущим местом работы президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова, смогла добиться по делу о задолженности частному банку решения свою пользу в Верховном суде. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так, строительная компания «Т.М.М.», которая принадлежит Николаю Толмачеву (в 2010-х входил в список топ-30 самых богатых людей Украины), имеет негативную историю с банками.

«Ранее с жалобами на завышение стоимости коммунальных услуг с ее стороны обращались жильцы ее жилищных комплексов, также ее должностных лиц обвиняли в мошенничестве. В офисах „Т.М.М.“ проводили обыски, ее штрафовали налоговые органы за махинации в отчетах. Ее даже обвиняли в запугиваниях — жильцы ЖК в Харькове говорили о наемных титушках, которые мешали им создать ОСМД», — пишет журналист РБК.

При этом, по информации «24 канала», у компании есть мощная «крыша» в лице чиновников Киевской городской государственной администрации. Среди ее покровителей СМИ называли бывшего замглавы КГГА с 12-летним стажем Михаила Голицу, а также другого экс-замглавы КГГА Вячеслава Непопа, который даже входил в руководство компании.

«Суть скандала с судебными решениями состоит в том, что три украинских банка — „Укрсоцбанк“, государственные ПУМБ и „Ощадбанк“ - официально заявили, что „Т.М.М.“ не выплатила кредиты на 1 миллиард гривен. Они обратились о взыскании имущества „Т.М.М.“ на 400 млн гривен, вследствие судебных разбирательств у владельца компании взыскали авто и квартиру. При этом в „Т.М.М.“ заявили о мирной договоренности с „Ощадбанком“ на выплату порядка 750 млн гривен, но банк подал в суд на фирму и выиграл», — говорится в материале.

Журналист отмечает, что компания не вернула «Укрсоцбанку» 15 млн евро.

«Банк предложил реструктурировать задолженность, но компания и эти выплаты просрочила. В 2018 году в „Т.М.М.“ предложили выкупить долг с огромным дисконтом, но и эту договоренность сорвали. „Альфа-Банк“ обратился в суд, тот принял сторону банка и имущество „Т.М.М.“ выставили на торги. Ее объекты купили внешние покупатели, „Т.М.М.“ погасила значительную часть долга. Однако в компании не успокоились. и обратилась в суд. И снова проиграли, соответствующее дело было закрыто прокуратурой», — сообщается в материале РБК.

Однако в 2019 году СБУ под руководством Ивана Баканова возобновила дело «Т.М.М.» по якобы нарушениям на торгах. По инициативе службы на проданные объекты наложили арест, а имущество передали под управление АРМА.

СМИ предполагает, что причиной возобновления следствия может быть связь компании с «Лигой смеха», где работали президент Зеленский и глава СБУ Баканов: «Есть основания полагать, что „Т.М.М.“ обратилась в Верховный суд с подачи покровителей, и иск компании был успешно удовлетворен, даже несмотря на предыдущие обратные решения той же коллегии судей по аналогичным делам».

Также, по информации РБК, финансовым директором «Т.М.М.» является Лариса Чивурина — жена редактора «Лиги смеха» Андрея Чивурина.

Верховный суд своим постановлением от 14 апреля 2020 года удовлетворил иск «Т.М.М.» и отменил решение третейского суда.

Этим решением ВС, по сути, отменяет все проведенные ранее сделки по продаже залогового имущества недобросовестного заемщика. Также это очень негативный сигнал для банковской системы страны.

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