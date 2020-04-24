«И тогда я решила действовать»: откровения самой скромной участницы «Холостяка-10»

Шоу-бизнес

В пятницу, 24 апреля, в эфир канала СТБ выйдет восьмой выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк». (О неожиданном финале седьмого эфира читайте тут.) За сердце главного героя — пилота Макса Михальчука — продолжают сражаться шесть участниц. Среди них и 24-летняя Алина — девушка, которая еще ни разу не побывала на индивидуальном свидании с Холостяком.

В прошлом выпуске романтического реалити Макс предложил девушкам организовать вечеринку, гостями которой стали близкие друзья холостячек. И лишь к Алине приехала ее мама!

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алина рассказала о встрече с самым родным человеком, а также призналась, не смутила ли ее чрезмерная откровенность мамы.

— Алина, вы ожидали среди гостей вечеринки увидеть маму?



— Признаюсь, это был один из лучших моментов за все время моего участия в проекте! Нет, я совсем не ожидала увидеть маму. У меня достаточно близких друзей, которые придут на помощь, выручат, поддержат, порадуются за меня. Если потребуется, я им тоже помогу. Но мама роднее всех.

Среди гостей вечеринки была мама Алины

— Вы все секреты можете рассказать ей?

— Да, абсолютно все.

— Не расстроило, что мама раскрыла Максу много личных фактов о вас?

— Мне кажется, ничего страшного в этом не было. У меня была жизнь до проекта, поэтому я только благодарна маме за то, что она смогла рассказать обо мне Максу то, что я, возможно, не успела.

— Как вы отнеслись к идее Холостяка неделю жить вместе с участницами в доме?

— На самом деле к приезду Макса я отнеслась с позитивом! Конечно, на прошлой неделе ожидала, что Макс пригласит меня на индивидуальное свидание, а, узнав о переезде, поняла, что отдельного приглашения уже не будет. Именно поэтому решила действовать сама и позвала его на утреннюю пробежку.

Алина и Холостяк после пробежки

— К этому времени многие участницы уже хвастались своими поцелуями с Максом. Вы ревнуете его?

— Нет, и я в принципе не ревнивая. Поэтому вижу рядом с собой партнера, парня, который тоже не будет меня ревновать. Хочу, чтобы между нами было полное доверие, чувствовать уверенность в своем выборе. Надеюсь, Макс такого же мнения.

— Ваши отношения с Максом развиваются очень медленно. Не боитесь, что так и не успеете раскрыться?



— Нет, наоборот! Для меня важна постепенность — это несет некую ценность, сокровенность. Мне неинтересно все, что происходит быстро. К такому я теряю интерес. Конечно, понимание того, что это проект, и здесь нужно действовать быстро, у меня было. Но я поступала так, как считала нужным, а не так, как все.

— Аня, покидая проект, в сердцах осудила оставшихся участниц, сказав об этом Максу.

— Знаете, я ничего не принимаю на свой счет, кроме денег (смеется. - Авт.). Не услышала там своего имени, поэтому не буду комментировать слова просто обиженного человека.

Ранее в в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» другая участница шоу, Оля, рассказала, верит ли в любовь и что смутило ее на первом индивидуальном свидании с Холостяком.

А Аня призналась, зачем пришла на проект, что ей больше всего нравится в Максе и на какой части тела сделана ее самая смелая татуировка.

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