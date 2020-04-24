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Когда высаживать рассаду и заключать сделки: лунный календарь на неделю

О том, что можно (и чего нельзя), согласно положению Луны, делать в течение каждого дня наступающей недели — с 27 апреля по 3 мая 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом или сажать цветы, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она объяснила, что принесло нам новолуние в Тельце.

27 апреля

Символ дня: журавль

Характеристика: необходимо отказаться от активных действий, заменив их наблюдением и анализом.

Бизнес и финансы: наиболее успешными обещают быть научные исследования.

Личная жизнь: хороший день для прощения и примирения.

Здоровье: особое внимание необходимо уделить заболеваниям верхних дыхательных путей — с такими недугами лучше не шутить.

Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела, делать омолаживающие маски из ингредиентов, которые есть в каждом доме, например, сметаны и оливкового или кокосового масла.

Спорт: хороший результат принесут занятия дыхательной гимнастикой.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости, генеральную уборку или большую стирку на этот день лучше не планировать. Можно сажать и пересаживать растения.

28 апреля

Символ дня: роза ветров

Характеристика: энергию, в которой не будет недостатка, необходимо направлять на благие цели.

Бизнес и финансы: удастся добиться от начальства решения важных финансовых вопросов.

Личная жизнь: нельзя желать плохого окружающим — в этот день слова имеют материальную силу.

Здоровье: особенно опасны такие болезни, как ангина или бронхит, с их лечением лучше не тянуть.

Уход за внешностью: ухаживать за волосами в это время не рекомендуется.

Спорт: физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе — например, при открытом окне.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. Можно сажать, пересаживать и прививать растения, а также вносить удобрения.

29 апреля

Символ дня: ларец с сокровищами

Характеристика: день завершения всех начатых ранее дел. Можно начинать ремонт и перепланировку жилья.

Бизнес и финансы: день неблагоприятен для любых — даже самых незначительных — финансовых операций.

Личная жизнь: можно общаться с людьми из прошлого — одноклассниками или однокурсниками.

Здоровье: особого внимания потребует желудок. Чтобы он не давал поводов для беспокойства, лучше на время сесть на диету.

Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами — делать маски и обертывания и полоскать настоями лечебных трав.

Спорт: физкультурой лучше заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: домашние дела нужно свести к минимуму. Растения нуждаются в обильном поливе.

30 апреля

Символ дня: летучая мышь

Характеристика: чтобы силы зла, властвующие в этот день, не повлияли на внутренний мир, необходимо максимально сократить общение с внешним миром, что во время карантина https://fakty.ua/341 513 сделать несложно.

Бизнес и финансы: от реализации важных финансовых операций лучше отказаться — велика вероятность потерь.

Личная жизнь: новое знакомство, даже произошедшее онлайн, может оказаться судьбоносным.

Здоровье: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых отравлений.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами рекомендуется отложить — астрологи рекомендуют даже не расчесываться.

Спорт: занимаясь физкультурой, нужно предпочесть умеренную физическую нагрузку.

Дом, сад, огород: не стоит готовить, зато можно делать мелкие ремонтные работы. Можно рыхлить землю, подкармливать и поливать растения.

1 мая

Символ дня: источник воды

Характеристика: профессиональные проекты, начатые в этот день, обречены на успех.

Бизнес и финансы: удачный время для деловых переговоров — партнеры охотно будут идти навстречу друг другу.

Личная жизнь: можно мириться с теми, с кем по какой-то причине осложнились отношения.

Здоровье: болезни этого дня скоротечны и не доставляют особых проблем, но к врачу, тем не менее, стоит обратиться вовремя.

Уход за внешностью: от манипуляций с волосами лучше отказаться.

Спорт: наилучший результат дадут занятия йогой.

Дом, сад, огород: в саду не рекомендуется обрезка ветвей плодовых деревьев. Дома можно заниматься любыми делами.

2 мая

Символ дня: лабиринт

Характеристика: не стоит думать о том, что в конце концов получится, главное — получать удовольствие от любого дела, будь то профессиональные проекты или хлопоты по хозяйству.

Бизнес и финансы: от покупок и финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно мириться с близким человеком, особенно, если ссора затянулась.

Здоровье: могут напомнить о себе хронические заболевания, которые необходимо лечить в соответствии с рекомендациями семейного врача.

Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами в домашних условиях.

Спорт: из-за риска травмироваться физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: в саду не стоит обрезать растения — они могут погибнуть. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

3 мая

Символ дня: магическая чаша

Характеристика: чтобы повышенная обидчивость не разрушила отношения с близкими людьми, необходимо проявлять снисходительность по отношению к чужим слабостям.

Бизнес и финансы: важные дела необходимо отложить на другое — более удачное — время.

Личная жизнь: лучше провести день в одиночестве — так точно ни с кем не удастся поссориться.

Здоровье: все болезни этого дня будут обусловлены нервными перегрузками, поэтому необходимо во что бы то ни стало сохранять спокойствие.

Уход за внешностью: от манипуляций с волосами рекомендуется отказаться.

Спорт: физическая активность вызовет прилив сил, которые можно будет направить на трудоемкие дела и задачи.

Дом, сад, огород: домашние дела успехом не увенчаются, поэтому лучше посвятить время отдыху. Можно сажать растения, у которых съедобной является надземная часть, — огурцы, помидоры, тыкву, кабачки, баклажаны, а также лекарственные растения и цветы.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», что представляют собой люди, рожденные под знаком Тельца, который вступил в свои права 21 апреля и будет властвовать до 21 мая.

Также астролог назвала знаки зодиака, представители которых не способны на долгую и преданную дружбу.

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