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Политика

Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА: что известно о Виталии Федориве

16:33 24 апреля 2020 62
федорив
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации. Нынешний руководитель области Виталий Федорив повысил статус, избавился от приставки «временный и. о.» и теперь является полномочным председателем ОГА. Новый руководитель Ивано-Франковской облгосадминистрации понадобился после того, как Денис Шмыгаль покинул пост и 4 марта был назначен премьер-министром Украины.

43-летний Федорив временно возглавил область в феврале 2020 года, до этого с ноября 2018 года был заместителем председателя ОГА.

У главы области два образования. Диплом инженера-экономиста Федорив получил в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Там же в 2004 году получил магистерскую степень по специальности «государственная служба».

Карьера Федорива на госслужбе началась в 2001 году — экономист работал в структурах Ивано-Франковской ОГА. В 2007 году Федорив перешел в областное представительство Контрольно-ревизионного управления, а в 2012-м — в областную Госфининспекцию. В 2016 году вернулся в Ивано-Франковскую ОГА в департамент здравоохранения.

Напомним, после смены правительства поменялись и главы ряда западных областей, в том числе Тернопольской и Закарпатской.

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