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Украина

В Украине отметили первую онлайн-свадьбу: как проходило торжество (фото, видео)

18:55 24 апреля 2020 7
свадьба
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После объявления карантина органы РАГС в Украине ограничили регистрацию браков. Выход из ситуации нашли во Львове, где провели первую за время карантина онлайн-свадьбу.

Для церемонии молодожены Игорь и Инна организовали специальный зал и там накрыли праздничный стол на двоих.

свадьба

Кроме пары, на церемонии присутствовали ведущий, диджей и фотограф. Все соблюдали карантинные меры: держали дистанцию и не забывали о масках, сообщает Shotam.info.

свадьба

Все желающие поздравить новосозданную семью могли сделать это через видеосвязь. Изображение выводилось на большой экран, оттуда прозвучал и первый тост от родителей невесты. За церемонией следили 70 гостей из пяти стран. К поздравлениям присоединились певица Оля Полякова и рок-группа «Беz обмежень».

Пара решила не отказываться от популярных свадебных традиций. Гостью, «словившую» букет невесты, выбрала специальная программа, такой же случайный отбор был задействован при назначении счастливчика, «поймавшего» бутоньерку жениха.

Напомним, в Украине с 2016 года доступна услуга «Брак за сутки». С ее помощью организовывают регистрацию браков в период, когда залы в органах РАГС по какой-то причине недоступны или не подходят.

Фото varta1.com.ua, shotam.info, vsim.ua

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