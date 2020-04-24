В США скончался известный актер, звезда "Дневников Чернобыля"

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В городе Дейтона-Бич, штат Флорида, в своем доме найден мертвым популярный актер Дмитрий Дьяченко. 11 апреля ему исполнилось 52 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на брата артиста. Он рассказал, что Дмитрий несколько дней не давал о себе знать. Родственники были встревожены. Они позвонили в полицию и попросили проверить, все ли в порядке.

Патрульные, прибыв по адресу, обнаружили в доме труп актера. TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции, утверждает, что смерть Дмитрия не связана с коронавирусом. Также, по всей видимости, речь не идет об уголовном преступлении или самоубийстве.

Дмитрий Дьяченко родился в Сан-Франциско, штат Калифорния, в семье украинского эмигранта. Мать актера происходит из семьи со смешанными корнями — греческими и шведскими. В возрасте семи лет Дмитрий стал брать уроки игры на гитаре и добился в этом больших успехов. Он победил в нескольких престижных конкурсах гитаристов. Позже записал четыре сольных альбома гитарных композиций.

Также с семи лет Дмитрий занимался различными единоборствами — тхэквондо, кенпо, бокс. По первым двум он заработал черные пояса.

В 1997 году его пригласили сниматься в кино в небольшой роли в картине «Рядовой Джейн» Ридли Скотта с Деми Мур. Это изменило его жизнь. Дьяченко переехал в Лос-Анджелес и продолжал сниматься дальше. При этом он давал частные уроки игры на гитаре.

Кадр из фильма "Дневники Чернобыля". Дмитрий Дьяченко на заднем плане

Дмитрий Дьяченко в картине "Дневники Чернобыля"

Самыми популярными фильмами с участием Дмитрия стали «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Напряги извилины», «Дневники Чернобыля» (второе название «Запретная зона»), «Они наблюдают». Он также снялся в сериалах «Мыслить как преступник», «Сыны анархии», «Кости». Голос Дьяченко звучит во многих популярных компьютерных играх, например, Fallout 4.

Точная дата смерти актера пока неизвестна. Предположительно смерть наступила 21 или 22 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти американского актера Брайана Деннехи. Ему был 81 год.

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