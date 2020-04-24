Пылевая буря пронеслась в Ровно: сеть взбудоражило видео

Происшествия

В городе Ровно жители могли наблюдать пылевую бурю. Стихийное явление было похоже на то, что 16 апреля напугало жителей столицы, а в Житомирской области превратило поле в «пустыню Сахару».

Сильный ветер поднял в воздух массу пыли, сухой прошлогодней листвы, частички грунта. Видимость в районе снизилась до нуля. После того, как буря прошла, дорога была покрыта плотным слоем песка.

Экологи обратили внимание, что пылевые бури в последнее время нетипичные. Они перемещаются с запада на восток, а не как когда-то: из засушливых регионов в менее засушливые. Кроме того, бури типичны для лета и осени, а в этом году они наблюдаются весной.

Напомним, экологи считают, что пылевые бури в Украине участятся, а провоцирующими факторами станут бесснежная зима и малое количество осадков весной.

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