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Происшествия

Было несколько толчков: отголоски землетрясения в Румынии почувствовали в Украине

7:46 25 апреля 2020 134
землетрясение
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине в ночь на 25 апреля снова зарегистрированы подземные толчки. Как и ранее в марте, жители Одесской области ощутили отголоски землетрясения в Румынии в зоне Вранча.

Землетрясение случилось в 1.04 25 апреля. Румынский Институт физики Земли оценивает ночное стихийное явление как среднее, силой в 5 баллов. Эпицентр располагался на глубине 22 километра. Сейсмически активный район находится в 67 километрах на северо-запад от румынского города Галац. Подземные толчки не привели к разрушениям и прошли без видимых последствий.

карта

Как сообщает «Думская», в Одесской области отголоски землетрясения в основном чувствовались в южных районах, например, в Буджаке. В областном центре влияние колебаний земли могли почувствовать жители многоэтажных домов.

Напомним, 24 апреля подземные толчки ощущались в Тернопольской области, а неделей ранее два землетрясения небольшой магнитуды зарегистрированы в Закарпатье.

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