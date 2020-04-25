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Политика

Консультации продолжаются: Арахамия рассказал о проблемах с назначением Саакашвили

8:09 25 апреля 2020 21
арахамия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В парламенте все еще не набралось нужного количества голосов для назначения Михеила Саакашвили в правительство. «Слуги народа» не смогут обеспечить решение вопроса без поддержки других фракций. Консультации продолжаются. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В «Слуге народа» не могут собрать нужные 226 голосов из-за слабой активности депутатов. «У нас посещаемость сейчас низкая из-за карантина. У нас всегда в зале есть 225−230 депутатов, а фракция наша — 248», — цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

Депутат предлагает не форсировать вопрос с назначением Саакашвили. «Нужно или дождаться, когда мы сможем мобилизовать больше депутатов из нашей фракции, или договориться о поддержке других фракций», — объяснил он. Арахамия уже не уверен, что кадровый вопрос будет вынесен на голосование 30 апреля, как это предполагалось ранее.

Напомним, Саакашвили претендует в новом Кабмине на пост вице-премьер-министра по реформам. Политик уже встречался с депутатами от «Слуги народа», но их единогласной поддержкой не заручился.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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арахамия

Консультации продолжаются: Арахамия рассказал о проблемах с назначением Саакашвили

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