27.03 / 27.40 29.13 / 29.74
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Курс доллара резко развернется: стало известно, сколько будет стоить валюта после выходных

10:05 25 апреля 2020 120
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Национальный банк установил новые курсы валют на 27 апреля. Гривня просела, курс к доллару повышен на 13 копеек, к евро — на 19 копеек. После небольшой стабилизации валютные курсы снова пошли в рост.

Согласно решению регулятора, курс установлен на уровне 27,14 грн/доллар и 29,33 грн/евро.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты сходятся во мнении, что курс доллара в ближайшее время не уйдет далеко от отметки 27 UAH/USD. Стабильность курса обеспечивается политикой НБУ, недавно снизившим учетную ставку и обещавшим поддерживать экономику в условиях карантина. Также вносят свою лепту ожидания на получение во втором квартале транша от Международного валютного фонда. Об этом в статье «Когда курс доллара упадет до 27 гривен: прогнозы экспертов».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День дочери

День дочери 2020: красивые поздравления и открытки

День дочери

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

доллар

Курс доллара резко развернется: стало известно, сколько будет стоить валюта после выходных

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер