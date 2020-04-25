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Курс доллара резко развернется: стало известно, сколько будет стоить валюта после выходных
Национальный банк установил новые курсы валют на 27 апреля. Гривня просела, курс к доллару повышен на 13 копеек, к евро — на 19 копеек. После небольшой стабилизации валютные курсы снова пошли в рост.
Согласно решению регулятора, курс установлен на уровне 27,14 грн/доллар и 29,33 грн/евро.
Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты сходятся во мнении, что курс доллара в ближайшее время не уйдет далеко от отметки 27 UAH/USD. Стабильность курса обеспечивается политикой НБУ, недавно снизившим учетную ставку и обещавшим поддерживать экономику в условиях карантина. Также вносят свою лепту ожидания на получение во втором квартале транша от Международного валютного фонда. Об этом в статье «Когда курс доллара упадет до 27 гривен: прогнозы экспертов».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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