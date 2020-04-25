- 11:06 Степанов объявил о рекордном количестве выздоровевших от коронавируса украинцев
- 10:56 Доверяет не всем: эксперт рассказал об отношении Зеленского к Ермаку и другим членам команды
- 10:38 Стоя на коне: молдавская футболистка запустила уникальный челлендж
- 10:32 «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником»
- 10:30 Хроники коронавируса: главные события в мире 25 апреля (обновляется)
- 10:29 Скрывался 20 лет в Израиле: на Волыни задержали находящегося в розыске убийцу
- 10:05 Курс доллара резко развернется: стало известно, сколько будет стоить валюта после выходных
- 09:36 В Ухане объявили о выздоровлении последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом
- 09:36 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:27 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:21 В Северную Корею прибыла команда медиков из Китая – для консультаций Ким Чен Ына
- 09:07 Спикер парламента Грузии предупредил Разумкова о последствиях назначения Саакашвили: в сети показали документ
«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко пополнил коллекцию постыдных оговорок, связанных с памятными датами в календаре. Приближающуюся черную дату 26 апреля — годовщину аварии на Чернобыльской АЭС — депутат назвал большим праздником.
«Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой и очень важный», — заявил Тищенко в телеэфире. «Это трагедия, это Чернобыльская катастрофа… Не забудьте поздравить», — сумбурно высказался депутат.
Видео опубликовал депутат Антон Поляков.
Напомним, ранее Тищенко уже «прославился», когда в первый рабочий день в Раде не смог ответить на простейшие вопросы журналистки и нахамил представительнице СМИ.
Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль, поздравляя сограждан с Пасхой, перепутал праздник с Рождеством Христовым.
Фото Николай Тищенко/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...