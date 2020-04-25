«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

Политика

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко пополнил коллекцию постыдных оговорок, связанных с памятными датами в календаре. Приближающуюся черную дату 26 апреля — годовщину аварии на Чернобыльской АЭС — депутат назвал большим праздником.

«Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой и очень важный», — заявил Тищенко в телеэфире. «Это трагедия, это Чернобыльская катастрофа… Не забудьте поздравить», — сумбурно высказался депутат.

Видео опубликовал депутат Антон Поляков.

Напомним, ранее Тищенко уже «прославился», когда в первый рабочий день в Раде не смог ответить на простейшие вопросы журналистки и нахамил представительнице СМИ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль, поздравляя сограждан с Пасхой, перепутал праздник с Рождеством Христовым.

Фото Николай Тищенко/Facebook

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