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Погода будет способствовать очищению: в Укргидрометцентре рассказали о загрязнении воздуха в Киеве
Сильный ветер 25 и 26 апреля поможет очистить воздух от последствий лесных пожаров в Житомирской области и в зоне отчуждения. Уже сейчас продукты горения из Житомирщины перемещаются в северные районы Киевской области, а задымленность из зоны отчуждения — на запад Черниговщины. Об этом рассказал замдиректора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
«Характер погоды 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха», — подчеркнул метеоролог.
Что касается воздуха в Киеве, то 24 апреля украинская столица возглавила рейтинг городов с самой грязной атмосферой. В Укргидрометцентре говорят, что загрязненность воздуха превышена по некоторым показателям. Но тут вина не столько пожаров, как дорожных пробок.
«Химическое загрязнение воздуха в Киеве остается в рамках, характерных для этого периода весны. Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение есть по диоксиду серы и формальдегиду. Это касается мест скопления автотранспорта, в частности, из-за ремонта дорог», — отметил Прокопенко.
Напомним, в северных областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. До конца дня 25 апреля в Киевской и Житомирской областях пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Дожди могут затянуться до утра 26 апреля. 27−28 апреля осадков не ожидается.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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