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Больного коронавирусом игрока французского клуба ввели в искусственную кому (фото)
Футболист французского «Монпелье» Джуниор Самбиа, госпитализированный с коронавирусом несколько дней назад, находится в реанимации и введен в искусственную кому.
Изначально клуб, занимающий в нынешнем сезоне Лиги 1 восьмое место, ограничился «сухим» заявлением на своем официальном сайте: «Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в Монпелье, чтобы получить надлежащую помощь».
Свет на ситуацию пролил агент 23-летнего полузащитника Фредерик Ле Герра. «Его состояние стабильно. Оно не ухудшается, но и не улучшается. Ситуация тяжелая. Он действительно соблюдал карантин, все было хорошо. Должно быть, он заразился вирусом в магазине. В течение трех дней у него была тяжелая диарея, как при гастроэнтерите. Во вторник утром Самбиа отправился в больницу. Я связался с ним, когда он был под капельницей. Он только получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен был выписаться в среду, но затем ситуация с легкими ухудшилась. Он вернулся в ту же больницу и потом сменил больницы дважды, прежде чем его ввели в искусственную кому», — передает слова Ле Герра сайт Le Parisien.
Отметим, что в нынешнем сезоне Самбиа, выступающий в «Монпелье» с 2017 года, провел во всех турнирах 22 матча, в которых забил один мяч.
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