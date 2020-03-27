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Экс-футболист «Аякса» вышел из комы спустя почти три года (видео)
Бывший полузащитник амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы спустя 2 года 8 месяцев и 19 дней, сообщает talkSPORT. По данным источника, 22-летний голландец марокканского происхождения может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.
Напомним, что 8 июля 2017 года во время предсезонного спарринга с «Вердером» в Австрии у Нури случился приступ аритмии, он потерял сознание и был на вертолете доставлен в госпиталь.
Футбольный клуб «Аякс» со временем подтвердил, что игрок пережил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Король футбола Пеле потерял родного брата.
Фото ФК «Аякс»
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