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Спорт

Экс-футболист «Аякса» вышел из комы спустя почти три года (видео)

0:33 27 марта 2020 34
Абдельхак Нури
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший полузащитник амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы спустя 2 года 8 месяцев и 19 дней, сообщает talkSPORT. По данным источника, 22-летний голландец марокканского происхождения может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.

Напомним, что 8 июля 2017 года во время предсезонного спарринга с «Вердером» в Австрии у Нури случился приступ аритмии, он потерял сознание и был на вертолете доставлен в госпиталь.

Футбольный клуб «Аякс» со временем подтвердил, что игрок пережил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Король футбола Пеле потерял родного брата.

Фото ФК «Аякс»

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