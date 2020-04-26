Арнольд Шварценеггер скоро станет дедом (фото)

Шоу-бизнес

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин ждет первенца. Об этом сообщает американский журнал People. Кэтрин в июне прошлого года вышла замуж за популярного актера Криса Пратта, известного по фильмам «Мир Юрского периода» и «Стражи Галактики». И вот теперь супруги сообщили о предстоящем пополнении в семействе.

30-летняя Кэтрин не скрывала, что хочет стать матерью, и говорила об этом в разных интервью после замужества. Для нее это будет первый ребенок. У 40-летнего Криса уже есть 7-летний сын Джек от брака с актрисой Анной Фарис.

Вскоре после свадьбы с Кэтрин актер заявил в интервью: «Будущее? О, куча детей! Возможно, меньше времени уделять работе, и больше наслаждаться жизнью».

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер

Фото Getty Images

У отца Кэтрин, знаменитого Арнольда Шварценеггера пока пятеро детей и нет внуков. Так что он впервые станет дедом. Арни 72 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 70-летний актер Ричард Гир стал отцом в третий раз. Его 37-летняя жена Алехандра Сильва родила сына.

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