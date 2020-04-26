Два известных футболиста получили тюремные сроки за договорные матчи

Спорт

Два бывших футболиста «Бетиса» из Севильи и пять экс-руководителей «Осасуны» из Памплоны получили тюремные сроки за организацию договорных поединков в чемпионате Испании, сообщает Marca.

Сообщается, что в сезоне-2013/2014 команда из Памплоны боролась с «Вальядолидом» за право остаться в элитном испанском дивизионе и заплатила игрокам уже потерявшего шансы на спасение «Бетиса» 400 тысяч евро за победу над «Вальядолидом» и 250 тысяч за поражение самой «Осасуне». Удержаться в примере «Осасуне» так и не удалось, но случившееся повлекло за собой серьезные последствия.

Два участника «сделки» центральный защитник «Бетиса» Антонио Амайя и опорный полузащитник Хавьер Торрес (в свое время провел несколько матчей за «Барселону») получили по году заключения. Кроме того, взявшие деньги от боссов «Осасуны» футболисты отстранены от любой футбольной деятельности на два года и оштрафованы на 900 тыс. евро.

Также в ходе следствия выяснилось, что экс-директор «Осасуны» Анхель Вискай несколько раз давал взятки соперникам в период с 2012 по 2014 год. За это бывший функционер понесет наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы. Кроме того, Вискай должен будет компенсировать клубу 2,34 миллиона евро, которые и потратил на взятки.

Экс-президента клуба Мигеля Арчанко посадят на шесть лет и восемь месяцев, а вице-президента Хуана Антонио Паскуаля — на шесть лет и шесть месяцев. Такие же сроки получили бывшие директора Хесус Перальта и Санчо Бандрес.

У всех осужденных есть право оспорить наказание в Верховном суде Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократному чемпиону Греции «Олимпиакосу» грозит понижение в классе за проведение договорного матча.

Фото marca.com

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