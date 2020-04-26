Происшествия

Сорваны крыши со школ и больницы: в сети показали последствия разгула стихии в Закарпатье (фото, видео)

Мощный ураган прошелся по Закарпатской области. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, сорваны крыши. Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной государственной администрации в Facebook.

«Больше всего беды ураган наделал в Иршавском районе — здесь повреждены крыши над зданиями социальной сферы. Над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 м кв кровли, над реанимационным отделением — 100 м кв. 120 м кв крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельце, Горбок, Воловица, Дубровка», — сообщили в ОГА.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сообщил, что областная власть будет способствовать выделению средств на ремонт кровли Иршавской районной больницы. Сейчас местная районная комиссия готовит документы — составляет акты повреждений и размер убытков.

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах.

Как писали «ФАКТЫ», сильный порывистый ветер и дождь в Закарпатье начались после полудня 25 апреля. Причиной погодных катаклизмов стал накрывший Украину циклон Wall.

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