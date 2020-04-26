- 16:54 Дождь "сделал" Киев одним из самых чистых городов мира
- 16:31 «Ювентус» поздравил Заварова с днем рождения
- 16:31 Хроники коронавируса: главные события в мире 26 апреля (обновляется)
- 16:29 Уходящий циклон заберет с собой дожди и сильный ветер: синоптик рассказала, когда вернется тепло
- 16:24 Стало известно, сколько "слуг народа" готовы проголосовать в Раде за назначение Саакашвили
- 16:02 Убивает не коронавирус, а слишком бурная реакция иммунной системы, — инфекционист
- 15:56 Киевский метрополитен опроверг сообщение о дате возобновления работы
- 15:31 Крокусы в снегу: в Карпаты вернулась зима
- 15:29 В Каменском торговцы штурмом взяли местный рынок, чтобы возобновить работу
- 15:09 Ох, уж этот карантин: чемпион Европы по футболу раздал автографы своим собакам
- 14:52 ЧП с военным грузовиком под Львовом: в огне погиб ветеран АТО
- 14:28 Коронавирус уходит сам через 70 суток: неожиданная гипотеза израильского профессора
«Ювентус» поздравил Заварова с днем рождения (видео)
В воскресенье, 26 апреля, легендарному футболисту «Динамо», «Ювентуса» и сборной Украины Александру Заварову исполнилось 59 лет.
Знаменитый итальянский клуб, в составе которого первый украинец в серии А выиграл Кубок УЕФА и Кубок страны, поздравил именинника в своем Twitter (летом 1988 года «Ювентус» заплатил за Заварова 5 млн долларов).
#ForzaJuve pic.twitter.com/oFq9guXTHa— JuventusFC (@juventusfcen) April 26, 2020
Читайте также — Александр Заваров: «В 20 лет меня пожизненно отстранили от футбола»
Напомним, что воспитанник луганского футбола Александр Заваров был любимцем болельщиков. В составе ростовского СКА он стал обладателем Кубка Советского Союза, а в футболке киевского «Динамо» по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, а также добыл Кубок кубков. Под руководством Валерия Лобановского легендарный полузащитник был признан лучшим футболистом Советского Союза и стал вице-чемпионом Европы.
На тренерском поприще Заваров возглавлял «Металлист», «Женис», работал исполняющим обязанности наставника сборной Украины, а с «Вилем» сенсационно завоевал Кубок Швейцарии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА вспомнил шикарный гол Василия Раца на Евро-1988.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..