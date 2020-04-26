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Спорт

«Ювентус» поздравил Заварова с днем рождения (видео)

16:31 26 апреля 2020 119
Александр Заваров
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 26 апреля, легендарному футболисту «Динамо», «Ювентуса» и сборной Украины Александру Заварову исполнилось 59 лет.

Знаменитый итальянский клуб, в составе которого первый украинец в серии А выиграл Кубок УЕФА и Кубок страны, поздравил именинника в своем Twitter (летом 1988 года «Ювентус» заплатил за Заварова 5 млн долларов).

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Напомним, что воспитанник луганского футбола Александр Заваров был любимцем болельщиков. В составе ростовского СКА он стал обладателем Кубка Советского Союза, а в футболке киевского «Динамо» по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, а также добыл Кубок кубков. Под руководством Валерия Лобановского легендарный полузащитник был признан лучшим футболистом Советского Союза и стал вице-чемпионом Европы.

На тренерском поприще Заваров возглавлял «Металлист», «Женис», работал исполняющим обязанности наставника сборной Украины, а с «Вилем» сенсационно завоевал Кубок Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА вспомнил шикарный гол Василия Раца на Евро-1988.

Фото ФК «Динамо»

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