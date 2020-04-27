Усилит ли государство контроль над оплатой мобильной связи: появилась важная информация

Деньги

Со вторника, 28 апреля, в Украине меняются правила государственного контроля над финансовыми потоками и порядок идентификации граждан при проведении безналичных платежей. Эти новшества вызывают немало вопросов. В частности, мобильные операторы высказали опасение, что изменение правил идентификации плательщиков усложнит или вовсе сделает невозможным проведение оплаты для пользователей предоплаченных пакетов мобильной связи. Нацбанк дал разъяснение по данному вопросу.

После 28 апреля операторы, как и раньше, смогут без ограничений предоставлять телекоммуникационные услуги

С 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Это значит, что субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто обязан докладывать обо всех операциях свыше определенной суммы, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры. Кроме того, согласно документу, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами. Также закон обязал Национальный банк Украины разработать четкие рекомендации по процедуре удаленной идентификации граждан, совершающих безналичные расчеты.

Что касается оплаты мобильной связи, то в Национальном банке Украины дали разъяснение, что операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять свои услуги пользователям, включая неидентифицированных абонентов. Нормы закона, вступающего в силу с 28 апреля, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

Поэтому беспокойство операторов мобильной связи является необоснованным. После 28 апреля 2020 они, как и раньше, смогут без каких-либо ограничений предоставлять телекоммуникационные услуги.

При этом в НБУ отметили, что также нет необходимости идентифицировать и верифицировать пользователей следующих технических электронных кошельков:

открытие которых инициируется мобильным абонентом;

которые используются для «технических целей»;

не связанных с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений. В то же время, если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения, в рамках закона, должны осуществить надлежащую проверку такого клиента, в том числе его идентификацию и верификацию.

«Закон возлагает на финансовые учреждения определенные обязанности, в частности, с целью изучения их клиентов, — сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза. - Вместе с тем Нацбанк установит длительный переходный период — до 1 января 2021 года, чтобы все участники рынка имели достаточно времени для настройки своих автоматизированных систем и перестройки внутренних процессов».

НБУ до 28 июля 2020 года, как того требует закон, разработает и утвердит нормативные акты, которые урегулируют, в том числе, вопросы осуществления мероприятий по надлежащей проверки пользователей электронных кошельков. Со своей стороны финансовые учреждения смогут провести до 1 января 2021 года надлежащую проверку пользователей имеющихся электронных кошельков. Что касается новых пользователей электронных кошельков, то финансовые учреждения должны осуществлять их надлежащую проверку в соответствии с собственными внутренними процедурами с учетом требований закона.

При этом регулятор намерен предложить упрощенные процедуры идентификации пользователей лимитированных электронных кошельков. Финансовые учреждения смогут идентифицировать клиента, получив от него:

копии его идентификационных документов (паспорт и идентификационный код);

фотофиксацию клиента с его документом, удостоверяющим личность (паспорт).

«При осуществлении онлайн-платежей идентификация может быть проведена удаленно»

Стоит отметить, что такую процедуру идентификации уже давно используют многие банки. Поэтому большинство экспертов не видят особых угроз и сложностей для людей в связи вступлением в силу нового закона.

— Согласно нормам указанного закона, идентификацией являются действия и меры субъекта первичного финансового мониторинга для установления личности путем получения ее идентификационных данных, — ранее рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Закон не устанавливает конкретный перечень этих мер и действий, потому как в эпоху информационных технологий их может быть бесконечное множество. При осуществлении онлайн-платежей идентификация также может быть проведена удаленно, то есть путем дистанционного получения указанных данных и документов о персоне.

Согласно международной практике, удаленная идентификация имеет более высокое качество, нежели идентификация с помощью соответствующих документов при личном присутствии лица, идентификация которого проводится в месте получения им услуги или совершения определенных действий. Ведь идентифицирующие документы проще подделать, чем комплекс правил, которые используют финансовые структуры для удаленной идентификации. Эти правила могут быть различными, и регламентировать их на законодательном уровне не имеет смысла, так как к разным клиентам и разным операциям применяются разные правила — в зависимости от риска, степень которого определяется самим субъектом финансового мониторинга.

Все системы идентификации, которые использовались до принятия закона, могут быть использованы и после вступления его в силу. Идентификацию проводит не лицо, которое нужно идентифицировать, а субъект первичного финансового мониторинга, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что НБУ разъяснил, на какие платежи не будет распространяться контроль государства. В частности, это оплата жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей. Кроме того, контроль не будет распространяться на все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч грн, а также на снятие средств со своего счета.

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