Неделя началась с подорожания доллара: что будет дальше

Деньги

Если всю прошлую неделю курсы доллара и евро постепенно снижались, то в выходные произошел очередной разворот. С пятницы, 24 апреля, курс американской валюты вырос на 13 копеек, а европейской — на 19 копеек. Так, 27 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,14 грн за доллар и 29,33 грн за евро. На наличном рынке стоимость национальной валюты также несколько снизилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,05 грн, купить — по 27,40 грн; евро — сдать по 28,96 грн, купить — по 29,57 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,06−27,09 грн до 27,12−27,14 грн (+0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,03−27,40 грн до 27,06−27,40 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,4% до 1,2% за счет роста курса покупки и неизменного курса продажи.

В ожидании заключения новой сделки с МВФ курс доллара практически замер на отметках чуть выше 27 грн. Разнонаправленные и незначительные колебания вблизи этого уровня свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие на текущих отметках, и значительно сдвинуть его в ту или иную сторону может лишь появление новой негативной или позитивной информации.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках — около 27,1−27,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

Другие эксперты также не ожидают существенных колебаний курсов в ближайшие дни.

«Курс гривни держится вблизи отметки 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,13 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается в ожидании голосования в Верховной Раде по «антиколомойскому» закону и получения Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда. Кроме того, рынок присматривается к кадровым перестановкам в Кабмине.

Рынок переваривает снижение учетной ставки НБУ на 2% - до 8%. Смягчение кредитно-денежной политики будет давить на гривню в перспективе, по мере проникновения ликвидности в реальный сектор. По-прежнему сохраняется перспектива финансирования бюджета через ограниченную эмиссию гривни, что также, в случае попадания ликвидности на валютный рынок, приведет к росту курса. Кроме того, власти Украины и США договорились о сотрудничестве в сфере энергетики. Кабинет министров Украины создал антикризисный энергетический штаб для преодоления последствий коронавируса в этой сфере.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свое движение в диапазоне 27,0−27,2 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в последнее время Нацбанк стал активно скупать валюту на межбанковском рынке, хотя в начале карантина он в основном распродавал иностранную валюту из резервов для удержания курса гривни. Причем в НБУ заявили о планах и дальше проводить регулярную покупку валюты. Правда, ежедневный лимит на приобретение долларов будет снижаться. К концу третьего квартала 2020-го Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке, при благоприятной ситуации, по 20 млн долларов в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, действовавший с конца 2019 года, составил 50 млн долларов в день.

Просмотр количественного индикатора в НБУ объяснили уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность. Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан. В апреле предложение валюты и на безналичном, и на наличном сегментах рынка часто превышает спрос. Это позволяет Нацбанку пользоваться благоприятной ситуацией и пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.

«Ситуация на валютном рынке нормализовалась после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за новостей о пандемии и карантинных ограничений, — сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает над спросом. Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты. Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около 600 млн долларов».

В НБУ отмечают, что индикативный объем покупки валюты в 20 млн долларов не является препятствием для рыночного курсообразования, ведь составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке. В то же время при необходимости Нацбанк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.

«Как и раньше, мы будем только сглаживать избыточные курсовые колебания и на намерены фиксировать курс гривни на определенном уровне. Курс и дальше будет определяться балансом спроса и предложения на валюту со стороны всех участников финансового рынка», — подчеркнул Чурий.

Стоит напомнить, что уже завтра, с 28 апреля 2020 года, вступает в силу закон, ужесточающий финансовый мониторинг безналичных расчетов как компаний, так и простых граждан. Кроме того, изменится порядок идентификации граждан при проведении платежей и оплате услуг в режиме онлайн. В НБУ дали разъяснение, на какие платежи не будет распространяться контроль государства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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