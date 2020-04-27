Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал

Мир

Рейтинг президента России Владимира Путина падает. 30 марта «Левада-центр» опубликовал на своем сайте результаты нового социального опроса. Оказалось, что 62% россиян поддерживают идею установления предельного возраста для президента страны. Они уверены, что в России нужно вести возрастной ценз пребывания у власти. По достижении такого возраста президент будет обязан уйти на пенсию. Идея о том, чтобы Путин был переизбран на очередной срок, уже совсем непопулярна в РФ. Такое положение дел вряд ли может устроить нынешнего хозяина Кремля, который, судя по всему, не против остаться вечным президентом. Не исключено, что Путин сейчас думает, как вернуть себе былую славу, чтобы вновь стать героем в глазах большинства россиян. Есть опасения, что ради этой цели президент России может развязать полномасштабную военную агрессию против Украины. Но война Путину нужна не затяжная, а такой себе блицкриг. Решится ли он на такой шаг или все-таки пандемия коронавируса спутала его планы? Ответ на этот и некоторые другие вопросы «ФАКТЫ» решили найти, побеседовав с ветераном внешней разведки генерал-лейтенантом Василием Богданом.

«Путин скрывается где-то у себя в бункере, находясь в полной изоляции»

— Во-первых, этот коронавирус спутал карты многим мировым игрокам в отношении реализации их планов и намерений. В том числе — и в плане экспансии в другие регионы мира, — высказал свое предположение генерал Богдан в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ». — Но для начала — небольшое отступление. Я много думал о причинах пандемии коронавируса. Почти уверен, что причина его распространения лежит в площади деятельности двух стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН — Китая и Российской Федерации. Потому что все публичные сигналы, которые прозвучали в последнее время, говорят о том, что, действительно, в России в каком-то вирусном центре возле Новосибирска произошел взрыв. Что именно произошло в Ухане, пока непонятно. Но именно оттуда по миру пошло распространение коронавируса. Именно эти две страны прилагали максимум усилий, чтобы дезинформировать мировое сообщество, не рассказывая всей правды о том, что произошло на самом деле. Не говорили о последствиях, не говорили о том, что нужно делать, чтобы остановить пандемию. Я думаю, что в этом контексте под эгидой ООН должна быть создана соответствующая комиссия с правом доступа в те регионы Китая и России, которые вызывают подозрение, для проведения там соответствующих исследований.

Ну, а теперь перейдем к теме падения рейтинга Путина в России. Действительно, есть множество факторов, которые этому поспособствовали. Ведь в России сейчас и кроме коронавируса катастрофические проблемы. Это падение цены на нефть, в связи с этим рецессия экономики, увеличение недовольства населения из-за потери социальных параметров и роста безработицы. В России из-за пандемии закрываются многие предприятия, частные фирмы, компании.

Сейчас Путин скрывается где-то у себя в бункере, находясь в полной изоляции. Он в раздумьях: что ему дальше делать? Та финансовая подушка, которая еще есть, быстро растает. На фоне того, что Трамп четко заявил: вместе со своими партнерами, в особенности с Саудовской Аравией, они собираются вытеснить Россию с нефтяного рынка, — для Путина такая ситуация будет иметь серьезные последствия. Вплоть до дворцового переворота. Потому что часть российской элиты уже высказывает неудовлетворение таким положением дел.

— Там же, с другой стороны, еще и оппозиция на Путина может давить…

— Ну, это трудно сказать на самом деле, насколько оппозиционными являются силы, которые все привыкли так называть. Тем не менее гудит и Москва, гудит и Россия. Безусловно, есть все обстоятельства для того, чтобы Путин призадумался: что же ему делать дальше?

Россия, начиная еще со времен царской эпохи, а потом в период Советского Союза и теперь уже России независимой, старается проводить ту же самую политику: решать внутренние вопросы за счет внешних займов, а также внешней экспансии, что может отвлекать общество от проблем.

— Может быть, Путин захочет поднять свой рейтинг развязыванием полномасштабной войны против Украины?

— Думаю, Путин не рискнет сейчас начинать полномасштабную военную операцию против Украины. У нас в командование ООС вернулся опытный генерал Наев, при котором наша армия немного продвигалась вперед, осваивая новые территории и укрепляя свои позиции. Это вселяет некоторый оптимизм.

«Российским войскам понадобится два-три дня, чтобы быть готовыми к наступлению на Украину»

— Да, вдоль нашей границы стоят российские войска, готовые к наступлению. Это правда, — продолжает Василий Богдан. — Им, по сути, хватит двух-трех дней, чтобы мобилизоваться для полномасштабного вторжения на территорию Украины. И то, что временно оккупированные территории насыщены российской военной техникой, — тоже правда. Но проблем у российского военного контингента хватает.

Прежде всего это проблема самого личного состава, который недоукомплектован процентов на пятьдесят. Морально-психологический климат у них очень тяжелый. Многие думают, как бы «слинять оттуда» куда-нибудь с денежками, которые там наворовали. Там процветают наркомания и мародерство. Многие участники незаконных бандформирований дезертируют. Это не может нравиться большей части мирного населения временно оккупированных территорий.

Я не исключаю, что намерения у Путина обострить ситуацию на востоке нашей страны есть. Хозяин Кремля не отказался от своих планов силовым методом пробить сухопутный коридор в Крым и отрезать от Украины весь юго-восток.

У нас у самих сейчас не очень простая ситуация внутри страны. Высший руководящий пул Украины недостаточно опытный как в дипломатичном, так и в военном плане. Есть элементы капитулянтских намерений, особенно в формате того же Минского процесса. Это также и попытка создания консультационного совета с бандформированиями. Нынешняя ситуация зависит не только от намерений Путина, но и от того, насколько наше военно-политическое руководство будет занимать патриотическую и государственную позицию и будет твердо и последовательно, без всяких компромиссов, отстаивать интересы Украины и укреплять обороноспособность страны.

Другой фактор: война в Украине для большинства россиян становится непопулярной. И это несмотря на то, что большая часть граждан России не любит Украину. Фактор неприятия россиянами этой войны может быть сдерживающим для Путина.

Очень важен международный фактор. Что бы мы ни говорили о том, как влияет пандемия на ситуацию в странах Европейского союза и в США, которые сегодня вышли на первое место по количеству инфицированных коронавирусом, они занимают четкую и последовательную позицию в отношении РФ. Последние заявления в НАТО от Генерального секретаря Йенса Столтенберга однозначно свидетельствуют о поддержке Украины. Неоднократно заявлялось о необходимости вывода Россией своего военного контингента с временно оккупированных территорий — как с Донбасса, так и из Крыма.

Подытожу так. Угроза полномасштабной агрессии есть, но я уверен, что вряд ли в ближайшей перспективе Путин осмелится начать против Украины неприкрытые военные действия. Хотя, по слухам, российский президент рассчитывает на то, что Украину к лету значительно ослабит коронавирус и в июне-июле Путин может «наехать» на нашу страну.

— Как вы думаете, в российских террористических войсках, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины, коронавируса не боятся? У меня была такая надежда, что, опасаясь заражения, боевики начнут массово дезертировать. Ведь дома, в изоляции, с какой-никакой медициной пережить пандемию легче, чем на чужбине.

— Не только у вас была такая надежда. Ну, вы же знаете, какая сначала была позиция в Российской Федерации по поводу пандемии? СМИ, авторитетные ученые, деятели в сфере вирусологии, заявляли, что в России коронавируса нет и не может быть. Чем это все закончилось? Оказывается, в РФ тоже есть пандемия. Тем более что Россия сейчас вышла на второе место по количеству зараженных. Путин прячется в бункере и уже начинает «петь другие песни». Точно так же замалчивается ситуация с коронавирусом и на временно оккупированных территориях. Люди не имеют возможности получить объективную информацию об истинном положении дел. Туда закрыт доступ даже для представителей Международного комитета Красного Креста. Эта пропаганда, что всем все «по барабану», что никакого коронавируса нет, сейчас играет свою роль. Боевики на Донбассе не особо верят, что могут заразиться «несуществующим вирусом». Поэтому пока именно по этой причине домой они не бегут.

«В качестве инструментария этой гибридной войны Путин успешно использует Российскую православную церковь»

— Против Украины ведется гибридная война — напоминает генерал Богдан. - Ситуация в эти праздничные дни показала, что в качестве инструментария этой войны Путин успешно использует Российскую православную церковь, которая в нашей стране есть в лице Украинской православной церкви Московского патриархата. Смотрите: все концессии выполнили требования правительства, они не собирали людей на богослужения на Пасху в период карантина. А вот в Московском патриархате в большинстве случаев ослушались и теперь мы видим последствия. Люди начали массово болеть после богослужений. В Тернопольской области в Почаевской лавре было много заражений. И где сейчас находится настоятель лавры? Лечится в Киеве. Очень много священнослужителей и мирян заболели после празднования. Я просто удивляюсь тому, что власть не смогла эффективно обеспечить исполнение своих же решений в отношении предупреждения распространения коронавируса.

Вот смотрите: в исламском мире начался Рамадан, так в Саудовской Аравии закрыли мечети, закрыли доступ к святыням в Мекке и Медине. А у нас не смогли. Это или слабость, или плоды деятельности некоторых представителей власти, которые способствуют тому, чтобы в Украине как можно больше распространился коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по мнению известного юриста Анны Маляр, Россия вполне может избежать ответственности за агрессию в Украине в рамках международного уголовного права.

«ФАКТЫ» также сообщали, что Путин разрешил украинцам, желающим получить российское гражданство, не отказываться от украинского паспорта.

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