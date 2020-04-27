27.05 / 27.37 29.02 / 29.59
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Киева упал шпиль исторического здания (фото)

17:54 27 апреля 2020 275
шпиль
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве рухнул шпиль с одного из исторических зданий на Крещатике. Декоративная конструкция на вершине дома проржавела и упала на тротуар.

шпиль

Место падения по улице Крещатик, 13, ограждено. Пострадавших вследствие инцидента не было. Фото с места происшествия опубликованы в группе «Архитектура Украины» в Facebook.

шпиль

Беглый осмотр упавших декоративных элементов не оставляет сомнения в причинах инцидента. Шпиль обветшал и рухнул под порывами ветра.

дом

Здание по улице Крещатик, 13, было построено в 1948 году и выделялось в архитектурном ансамбле улицы благодаря шпилю и фигурным обелискам на верхнем ярусе. В доме с 50-х годов жили художники, актеры, музыканты, дирижеры, деятели науки.

Напомним, в здании по улице Крещатик, 29, обвалился старый балкон. Расследование выяснило, что часть здания находилась в аварийном состоянии.

Фото Архітектура України/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ани Лорак

Дочь Ани Лорак затравили в сети (фото)

Путин

Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал

шпиль

В центре Киева упал шпиль исторического здания (фото)

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер