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Сельский депутат оказался миллиардером: в Украине обнаружили сенсационную налоговую декларацию
В Одесской области появился новый официальный гривневый миллиардер. Столь резкий финансовый «скачок» совершил за год простой селянин — депутат Новоивановского сельского совета Арцизского района Одесской области Степан Парванов, который задекларировал доход за 2019 год в размере около 2 млрд гривен, точнее — 1 миллиард 993 миллиона 156 тысяч 384 гривны.
Об этом указано в его официальной электронной декларации. Правда, львиная доля этой суммы приходится на доход супруги. Впрочем, такой «постановкой вопроса» сегодня уже мало кого удивишь: большинство высокопоставленных госчиновников и нардепов нередко заявляют, что все средства принадлежат членам семьи или другим родственникам.
Сельский депутат указывает, что годовая пенсия его жены составляет… 1 млрд 993 млн 123, 2 тыс. гривен. А вот у него пенсионные выплаты в разы меньше — всего 22 тысячи 813 гривен. Еще 10,3 тысячи гривен составил доход от земли.
Помимо того, миллиардер владеет домом в Новой Ивановке площадью 36,7 кв метров, а также имеет 80 соток земли. Его жена является собственницей квартиры площадью 41,6 кв метров.
Ездит Парванов на стареньком, 2004 года выпуска, ЗАЗ-Daewoo, еще является владельцем прицепа и трактора.
Впрочем, «секрет» миллиардных доходов, кажется, уже раскрыт: скорее всего, при заполнении декларации произощла техническая ошибка. По данным за 2018 год жена сельского избранника получила пенсию в размере 19 тыс. 931 гривни. А вот в декларации за 2019 год вдруг появились лишние цифры.
По данным ресурса declarations.com.ua, информация о доходе делает Степана Порванова лидером в сотне избранников с самым высоким доходом в стране.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине из-за коронавируса стало меньше долларовых миллиардеров. Но, несмотря на пандемию, глава американской корпорации Amazon Джефф Безос за один день разбогател на 6,4 млрд долларов.
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