Мир

Ким Чен Ына могут заменить двойником: почему такой сценарий устроит всех

Пока в мире ходят слухи о недееспособности лидера Северной Кореи, во главе КНДР может встать двойник Ким Чен Ына. Вариант с двойником позволит избежать политических встрясок в ближайшее десятилетие и безболезненно передать власть старшему сыну нынешнего правителя. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий.

По словам политэксперта, двойнику-марионетке могут доверить высший пост в КНДР до наступления совершеннолетия кровного наследника. «Период „скрытого регентства“ под прикрытием двойника позволит через 7−8 лет без потрясений передать официальную власть четвертому из династии Кимов», — предполагает Голобуцкий в комментарии Диалог.UA.

Вариант с передачей власти младшей сестре Ким Чен Ына — слишком новаторский для Северной Кореи и вряд ли найдет много сторонников. «Старая партийная элита не готова к такому прогрессорству, как подчинение молодой женщине… Некоторая часть полномочий действительно будет отдана в таком случае Ким Йо Чжон, но формальный статус у нее так и будет не выше «альтернативного члена политбюро», — считает Голобуцкий.

Для мирового сообщества вариант с двойником Ким Чен Ына также может оказаться наилучшим из возможных. «В целом, такое решение было бы как минимум удобно для всех заинтересованных сторон», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 25 апреля китайские СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына, ссылаясь на очень надежный источник. А в Южной Корее при этом утверждают, что Ким Чен Ын жив и здоров и находится в районе Вонсан с 13 апреля.

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