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Спорт

Украина — Румыния: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20

8:26 28 апреля 2020 20
Евгений Коноплянка и Рэзван Марин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Во вторник, 28 апреля, состоится международный футбольный матч. Правда, поскольку пандемия коронавируса приостановила подавляющее большинство состязаний в Европе (в частности, Евро-2020 перенесли на 2021 год), болельщики получат возможность наблюдать за виртуальной встречей.

В товарищеском поединке по FIFA 20 сойдутся Украина и Румыния. Напомним, что недавно «желто-синие», за которых играли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, одолели в виртуальном матче сборную Польши. На сей раз честь нашей страны снова будет отстаивать 30-летний футболист «Шахтера» Евгений Коноплянка. За Румынию будет сражаться 23-летний полузащитник амстердамского «Аякса» Рэзван Марин.

Как рассказал «ФАКТАМ» пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский, матчевая встреча пройдет до двух побед одного из соперников.

Прямую трансляцию встречи, которую проведет YouTube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 20:00) в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко дошел до полуфинала чемпионата Европы по FIFA 20 среди футболистов-профессионалов.

Фото ffu.ua, frf. ro

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