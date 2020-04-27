Футболист российского клуба жестко раскритиковал Путина и нарвался на штраф (видео)

Спорт

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов решил «открыть глаза» своим соотечественникам и выступил с критикой в адрес руководства страны и лично президента Владимира Путина. В эфире канала «Футбольный Биги» в YouTube разоткровенничался в разговоре с футбольным обозревателем Сергеем Егоровым.

«Считаю, что они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров, доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила. В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат — и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права — у тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб.

Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: «Денег нет, но вы держитесь». У них для себя деньги есть. Для людей — ничего нет. То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает.

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому", — отметил футболист.

«Крылья Советов» не замедлили с реакцией на интервью правдоруба, разместив на своем официальном сайте следующее заявление: «Футбольный клуб „Крылья Советов“ понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб „Крыльев“ не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества „Самара Арены“, появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях».

Отметим, что 32-летний голкипер на протяжении карьеры сменил целый ряд клубов в России, выступая за «Мордовию», «Знамя Труда», «Торпедо», «Динамо», «Сахалин», «Кубань», «Балтику», «Оренбург» и «Сочи». В нынешнем сезоне провел за «Крылья Советов», занимающие препоследнее место в чемпионате страны, три матча, являясь дублером опытного экс-вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова.

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