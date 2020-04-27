Общество и люди

Радоница 2020: что нельзя делать 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, отмечают Радоницу (Гробки). Это день особого всецерковного поминовения усопших.

«ФАКТЫ» собрали для вас традиции и запреты этого дня.

Что нельзя делать в этот день

Венчаться на Радоницу нельзя, а вот регистрировать брак или устраивать вечеринку можно.

Запрещено употреблять алкоголь.

В народе говорят, что нельзя ходить на кладбище беременным женщинам и матерям с некрещеными младенцами. Но священники говорят, что это суеверия.

Большой грех — не вспомнить об умерших родственниках на Радоницу.

Запрещено тяжело работать, сквернословить, драться.

Что можно и нужно делать в этот день

Поминать мертвых. Во многих регионах в эти дни на кладбищах устраивают трапезу.

Можно оставлять трапезу на могиле.

Можно и нужно писать имена умерших в записках на службу в храме.

Напомним, что кладбища в Украине закрыли для посещений.

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