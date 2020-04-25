Поминальные дни перенесли: украинцам напомнили о запретах

Украина

Украинцам еще раз напомнили о действующих карантинных ограничениях, которые распространяются в том числе на поминальные дни.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 21 апреля поручила главам местных администраций запретить посещение гражданами кладбищ в традиционные послепасхальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Соблюдение этих запретов будут контролировать Национальная полиция и Национальная гвардия. В частности, в районе кладбищ будут дежурить усиленные патрули, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отметим, что 9 апреля Священный Синод Православной церкви Украины перенес посещение кладбищ священнослужителями и мирянами с традиционных поминальных дней на Троицкую родительскую поминальную субботу — 6 июня 2020 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве доступ к городским кладбищам ограничили с 18 апреля 2020 года, а впоследствии это решение поддержали в Харькове и Днепре.

Фото Национальной полиции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter