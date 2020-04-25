27.06 / 27.39 29.13 / 29.68
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Поминальные дни перенесли: украинцам напомнили о запретах

15:23 25 апреля 2020 124
Поминальные дни перенесли: украинцам напомнили о запретах
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинцам еще раз напомнили о действующих карантинных ограничениях, которые распространяются в том числе на поминальные дни.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 21 апреля поручила главам местных администраций запретить посещение гражданами кладбищ в традиционные послепасхальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Соблюдение этих запретов будут контролировать Национальная полиция и Национальная гвардия. В частности, в районе кладбищ будут дежурить усиленные патрули, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отметим, что 9 апреля Священный Синод Православной церкви Украины перенес посещение кладбищ священнослужителями и мирянами с традиционных поминальных дней на Троицкую родительскую поминальную субботу — 6 июня 2020 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве доступ к городским кладбищам ограничили с 18 апреля 2020 года, а впоследствии это решение поддержали в Харькове и Днепре.

Фото Национальной полиции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тищенко

«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

Луганск

Ситуация катастрофическая: боевики «ЛНР» закрыли Луганск

День дочери

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

День дочери

День дочери 2020: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер