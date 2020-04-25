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Поминальные дни перенесли: украинцам напомнили о запретах
Украинцам еще раз напомнили о действующих карантинных ограничениях, которые распространяются
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 21 апреля поручила главам местных администраций запретить посещение гражданами кладбищ в традиционные послепасхальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.
Соблюдение этих запретов будут контролировать Национальная полиция и Национальная гвардия. В частности, в районе кладбищ будут дежурить усиленные патрули, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отметим, что 9 апреля Священный Синод Православной церкви Украины перенес посещение кладбищ священнослужителями и мирянами с традиционных поминальных дней на Троицкую родительскую поминальную субботу — 6 июня 2020 года.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве доступ к городским кладбищам ограничили с 18 апреля 2020 года, а впоследствии это решение поддержали в Харькове и Днепре.
Фото Национальной полиции
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».