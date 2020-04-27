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Смертельный таран под Киевом: один человек погиб, пятеро в больнице (фото)
Под вечер, 27 апреля, в Киеве на Минском шоссе (неподалеку от въезда в Вышгород) произошло лобовое столкновение малолитражки «Мерседес 190» и «Хюндай Акцент».
Предварительно установлено, что водитель «Хюндай» вместе с пассажиркой направлялся в сторону Дымера, а «Мерседес» ехал в направлении столицы.
На закруглении дороги «Хюндай» поехал прямо и внезапно оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.
Два пассажира «Мерседеса» и его водитель были госпитализированы с различными травмами. Еще одна пассажирка, пенсионерка 1942 года рождения, скончалась на месте происшествия. Знакомые водителя рассказали, что женщина попросила подвезти ее с дачи в Киев. У погибшей остался сын — инвалид-колясочник.
В больнице также оказались водитель «Хюндай» и его пассажирка.
Следствию предстоит выяснить, почему водитель «Хюндай» при хороших дорожных условиях потерял управление и грубо нарушил правила. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Гостомельском шоссе под Киевом в результате лобового столкновение автомобилей один из водителей был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также недавно жуткая авария произошла в Кировоградской области. В столкновении грузового автомобиля DAF и легковушки «Таврия» погибли четыре человека.
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