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Украина

Под Киевом зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом в общежитии с иностранцами

22:44 27 апреля 2020 253
общежитие
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Под Киевом новая вспышка коронавируса в общежитии, и снова болезнь распространяется из-за невозможности обеспечить самоизоляцию. Студенческое общежитие пришлось продезинфицировать и усилить охрану, в том числе запретить хождение с этажа на этаж.

В 20-этажном здании в селе Петропавловская Борщаговка проживали 152 человека, в основном иностранные студенты. Первым заболевшим стал 22-летний юноша. 24 апреля его госпитализировали в Киево-Святошинскую районную больницу из-за внезапной потери сознания, ПЦР-тест подтвердил заражение коронавирусом.

За последующие четыре дня симптомы проявились еще у шестерых постояльцев, а также у коменданта общежития. Анализы сдали 70 проживающих, тестирование продолжается.

Как сообщает Киевская облгосадминистрация, в общежитии проведены стандартные противоэпидемические мероприятия: дезинфекция, ежедневный контроль температуры проживающих, ограничен доступ гостей.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области вспышка коронавируса проявилась в одном из общежитий. Также заболели жители общежитий в Гостомеле и в Бориспольском районе.

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