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ФСБ похитила украинского пограничника на админгранице с Крымом и пытками добивалась сотрудничества

23:06 27 апреля 2020 102
пограничники
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Российская ФСБ на админгранице с Крымом незаконно задержала украинского пограничника. Младшего сержанта Госпогранслужбы пытались пытками склонить к сотрудничеству с вражескими спецслужбами.

Обстоятельства незаконного задержания пограничника установила СБУ уже после того, как пограничника вернули на КПВВ «Каланчак». Представители российских спецслужб силой заставили украинца оговорить себя и «признаться», что якобы он сам пришел на оккупированную территорию полуострова. Также ФСБ интересовала организация боевых дежурств в Госпогранслужбе и другая строго секретная информация.

Напомним, ранее в России задержали военнослужащего Нацгвардии Украины — якобы за пересечение границы. А бизнесмена из Мариуполя пытались завербовать непосредственно в пункте пропуска: давили психологически, требовали соглашаться на сотрудничество и обещали устроить проблемы с бизнесом.

Фото dpsu.gov.ua

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