Украина

В Борисполе приземлился самолет из США с 259 украинцами на борту

В Украину начали прибывать самолеты с эвакуированными из других стран украинцами, которые из-за карантина не могли вернуться домой самостоятельно. Так, в ночь на вторник в Международный аэропорт «Борисполь» прибыл рейс Майами (США), сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что самолетом «Майами-Киев» из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина — украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX".

Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел Украины и Министерством инфраструктуры Украины.

Отмечается, что после приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг всем пассажирам.

«Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было», — сказано в сообщении.

Кроме того, пограничники по внесенным правительством Украины изменениям в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа предложили прибывшим два варианта двухнедельного карантина — самоизолирование дома при условии регистрации в приложении «Действуй дома» или обсервация.

По информации пограничников, пассажирам, которые оказали предпочтение самоизоляции с использованием приложения «Дій вдома», представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.

«Всего приложение „Дій вдома“ на свои гаджеты установили почти 200 пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывших из США, отправились на классическую обсервацию», — резюмировали в Госпогранслужбе Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первыми странами, из которых вывезут украинцев, станут Израиль, США, Бали, Индонезия, Тайланд, европейские государства.

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