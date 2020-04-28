27.05 / 27.37 29.02 / 29.59
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Борисполе приземлился самолет из США с 259 украинцами на борту

5:25 28 апреля 2020
Эвакуация в Украину
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Украину начали прибывать самолеты с эвакуированными из других стран украинцами, которые из-за карантина не могли вернуться домой самостоятельно. Так, в ночь на вторник в Международный аэропорт «Борисполь» прибыл рейс Майами (США), сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что самолетом «Майами-Киев» из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина — украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX".

Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел Украины и Министерством инфраструктуры Украины.

Отмечается, что после приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг всем пассажирам.

«Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было», — сказано в сообщении.

Кроме того, пограничники по внесенным правительством Украины изменениям в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа предложили прибывшим два варианта двухнедельного карантина — самоизолирование дома при условии регистрации в приложении «Действуй дома» или обсервация.

По информации пограничников, пассажирам, которые оказали предпочтение самоизоляции с использованием приложения «Дій вдома», представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.

«Всего приложение „Дій вдома“ на свои гаджеты установили почти 200 пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывших из США, отправились на классическую обсервацию», — резюмировали в Госпогранслужбе Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первыми странами, из которых вывезут украинцев, станут Израиль, США, Бали, Индонезия, Тайланд, европейские государства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Радоница

Радоница 2020: что нельзя делать 28 апреля

место преступления

Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти

ДТП в Соломенском районе

Ночной погром на парковке в Киеве: пострадали люди, повреждены шесть автомобилей

Криклий Владислав

В Кабмине назвали возможную дату запуска автобусного и железнодорожного сообщения в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер