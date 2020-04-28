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В Борисполе приземлился самолет из США с 259 украинцами на борту
В Украину начали прибывать самолеты с эвакуированными из других стран украинцами, которые из-за карантина не могли вернуться домой самостоятельно. Так, в ночь на вторник в Международный аэропорт «Борисполь» прибыл рейс Майами (США), сообщили в Государственной пограничной службе.
Сообщается, что самолетом «Майами-Киев» из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина — украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX".
Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел Украины и Министерством инфраструктуры Украины.
Отмечается, что после приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг всем пассажирам.
«Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было», — сказано в сообщении.
Кроме того, пограничники по внесенным правительством Украины изменениям в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа предложили прибывшим два варианта двухнедельного карантина — самоизолирование дома при условии регистрации в приложении «Действуй дома» или обсервация.
По информации пограничников, пассажирам, которые оказали предпочтение самоизоляции с использованием приложения «Дій вдома», представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации.
«Всего приложение „Дій вдома“ на свои гаджеты установили почти 200 пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение. Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывших из США, отправились на классическую обсервацию», — резюмировали в Госпогранслужбе Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первыми странами, из которых вывезут украинцев, станут Израиль, США, Бали, Индонезия, Тайланд, европейские государства.
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