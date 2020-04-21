27.02 / 27.38 29.03 / 29.64
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Начнем с Израиля»: Криклий рассказал, когда и как начнут возвращать домой застрявших за границей украинцев

16:37 21 апреля 2020 50
Самолет
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Министерство инфраструктуры организует эвакуационные рейсы нескольких стран для вывоза украинцев. Ранее Криклий заявил о сроках запуска авиасообщения в Украине.

По словам министра инфраструктуры, через систему «Друг» МИДа зарегистрировались более 9 тыс. граждан, желающих вернуться в Украину.

«Начнем с Израиля, потому что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Потом США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд. В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами», — сказал Криклий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того, планируется вывоз граждан Укаины из Италии и Испании. Все вернувшиеся обязательно пройдут 14-дневную обсервацию.

Ранее сообщалось, что Криклий назвал сроки возобновления работы общественного транспорта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Почерневший китаец

Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)

Тест

В общежитии под Киевом коронавирусом заразились десятки людей

Иван Щеголев

Известный российский режиссер умер от коронавируса

Лукашенко в хоккейной форме

СМИ сообщили о коронавирусе у хоккеиста, игравшего вместе с Александром Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер