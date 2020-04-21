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«Начнем с Израиля»: Криклий рассказал, когда и как начнут возвращать домой застрявших за границей украинцев
Министерство инфраструктуры организует эвакуационные рейсы нескольких стран для вывоза украинцев. Ранее Криклий заявил о сроках запуска авиасообщения в Украине.
По словам министра инфраструктуры, через систему «Друг» МИДа зарегистрировались более 9 тыс. граждан, желающих вернуться в Украину.
«Начнем с Израиля, потому что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Потом США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд. В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами», — сказал Криклий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Кроме того, планируется вывоз граждан Укаины из Италии и Испании. Все вернувшиеся обязательно пройдут 14-дневную обсервацию.
Ранее сообщалось, что Криклий назвал сроки возобновления работы общественного транспорта.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!