Украина

«Начнем с Израиля»: Криклий рассказал, когда и как начнут возвращать домой застрявших за границей украинцев

Министерство инфраструктуры организует эвакуационные рейсы нескольких стран для вывоза украинцев. Ранее Криклий заявил о сроках запуска авиасообщения в Украине.

По словам министра инфраструктуры, через систему «Друг» МИДа зарегистрировались более 9 тыс. граждан, желающих вернуться в Украину.

«Начнем с Израиля, потому что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Потом США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд. В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами», — сказал Криклий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того, планируется вывоз граждан Укаины из Италии и Испании. Все вернувшиеся обязательно пройдут 14-дневную обсервацию.

Ранее сообщалось, что Криклий назвал сроки возобновления работы общественного транспорта.

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