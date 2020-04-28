Рейтинг Путина обрушился до минимума за 14 лет: обнародованы свежие данные

Мир

Рейтинги Владимира Путина в России снизились до минимальной планки за 14 лет. Это показал опрос ВЦИОМ, проведенный в марте 2020 года и обнародованный в конце апреля.

Исследование продемонстрировало, что в случае с Путиным очень важна правильная формулировка вопроса. Если спрашивать не в лоб: «Доверяете ли Вы Путину», а оставлять открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете», то российского президента в числе достойных доверия упомянули лишь 28,3%. Это самый низкий показатель с января 2006 года. За последние полтора года доверие неумолимо снижалось, небольшой подъем был зафиксирован в декабре 2018-го, а потом кривая снова пошла на спад.

Если же населению задают прямой вопрос «Доверяете ли Путину», то ответить утвердительно предпочитают около 70%. Примечательно, что даже такой «вымученный» показатель доверия за текущий год пошел на спад, ужавшись с 73,9% в январе до 69,8% в апреле.

Напомним, ветеран внешней разведки Василий Богдан в интервью «ФАКТАМ» озвучил наиболее вероятные причины для падения рейтинга Путина. Доверие к президенту россияне теряют из-за экономических проблем в стране: падения цен на нефть, рецессии, роста безработицы. Отразились на рейтинге и последствия пандемии коронавируса, а именно временное закрытие крупных предприятий в РФ и частного бизнеса.

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