Хроники коронавируса: главные события в мире 28 апреля (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 28 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:20 во всем мире выявлено 3 миллиона 65 тысяч 334 случая заражения коронавирусом. Скончались 211 тысяч 639 инфицированных. Выздоровели 922 тысячи 889 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 19%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 28 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 930 тысяч 806 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 56 тысяч 294 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 28 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 9 410 инфицированных COVID-19. За сутки — 401 новый случай. Скончались 239 больных. Выздоровели 992 пациента. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

08:47

В Германии за последние сутки выявлено 1 144 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 156 тысяч 337 человек. Скончались 5 913 больных (плюс 163 за сутки). Такие данные предоставил Институт имени Роберта Коха 28 апреля. Эти цифры отличаются от статистики, размещенной на сайте worldometers.info. Там еще вечером 27 апреля указывалось, что в Германии скончались 6 126 человек с COVID-19.

06:53

Около 3,2 миллиона человек в 34 неблагополучных странах мира могут умереть из-за пандемии коронавируса. А общее число заражений в этих странах может достичь 1 миллиарда. Такой пугающий прогноз предоставила в Нью-Йорке международная гуманитарная организация International Rescue Committee (IRC).

05:02

В Бразилии, которая наиболее пострадала от пандемии среди стран Южной Америки, за последние сутки выявлено 945 новых случаев заражения. Общее число инфицированных составляет теперь 67 тысяч 446 человек. Скончались 4 603 больных (плюс 60 за сутки). Выздоровели 31 тысяча 142 пациента. Активными остаются 31 тысяча 700 случаев. Проведено 339 тысяч 552 теста.

04:12

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом бьет тревогу. На прошлой неделе власти округов Ориндж и Вентура, входящих в состав этого американского штата, разрешили посещать расположенные на их территории пляжи. Это привело к тому, что во время уик-энда 25 и 26 апреля тысячи людей целыми семьями и группами ринулись туда. Этому способствовала также хорошая погода на калифорнийском побережье Тихого океана.

Так выглядел один из пляжей в округе Ориндж 25 апреля

Ньюсом уверен, что такое необдуманное поведение ставит под угрозу прогресс, достигнутый штатом в борьбе с распространением коронавируса. Губернатор предупредил, что будет вынужден ужесточить проверки соблюдения ограничений, направленных на борьбу с пандемией. По его словам, только 27 апреля в штате было выявлено 1 300 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 45 человек.

03:32

В Китае за последние сутки было зафиксировано шесть новых случаев заражения, половина из которых — у прибывших из-за рубежа, а другая половина — в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Общее число инфицированных с начала пандемии в КНР составило 82 тысячи 836 человек. Скончались 4 633 человек. Напомним, 27 апреля Россия обогнала Китай по числу зараженных COVID-19.

02:57

Генеральный директор торговой ассоциации Германии HDE Штефан Гент заявил, что предприятия розничной торговли в стране уже потеряли 30 миллиардов евро из-за карантина. Это примерно миллиард евро в день. Гент уверен, что эти колоссальные убытки уже не возместить. На данный момент не менее 50 тысяч немецких предприятий розничной торговли находятся в шаге от банкротства, сказал он. Поэтому отрасль надеется на помощь со стороны государства.

02:01

Американский концерн Boeing собирается возобновить производство самолета Dreamliner (Boeing787) на заводе в штате Южная Каролина. Предприятие было закрыто 8 апреля из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе концерна сказано, что большинство сотрудников вернутся к работе 3 и 4 мая.

Примерно с 18 мая планируют возобновить производство на своих заводах в Мичигане американские автоиганты Ford, Fiat Chrysler и General Motors. В настоящее время они ведут переговоры с руководителями профсоюза в Детройте.

01:12

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит «серьезное расследование» в отношении Китая. Речь идет о действиях Пекина после вспышки нового коронавируса в Ухане. Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что вирус можно было остановить на месте и предотвратить дальнейшее его распространение.

Читайте в «ФАКТАХ»: Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19

00:36

Российская оппозиция заявила о проведении 28 апреля онлайн-митинга, на котором потребует эффективного решения проблем с коронавирусом. Кампания протеста получила короткое название — «Нет!». Речь пойдет не только о пандемии и действиях российских властей по борьбе с ней, а и об отказе от изменения конституции.

На митинге намерены выступить бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат петербургского законодательного собрания Максим Резник, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар, Константин Янкаускас, директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

В обзоре за 27 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что в этот день число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Сразу несколько стран Европы ослабили карантинные меры. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

Фото Getty Images

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