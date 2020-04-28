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Происшествия

На свалке под Киевом обнаружили тело младенца

12:20 28 апреля 2020 321
мусоровоз
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Переяславе Киевской области на свалке было обнаружено тело новорожденного ребенка. Полиция разыскивает роженицу, выбросившую ребенка в мусорный контейнер.

Страшную находку на свалке обнаружил водитель мусоровоза, после того как приехал с грузом и выгрузил бытовые отходы на полигоне. Мусор был привезен из микрорайона Спасская Левада, а потому есть вероятность, что именно там проживает горе-мать.

Вечером 27 апреля на свалку прибыли правоохранители. Тело новорожденного мальчика направлено судмедэкспертам. Пока установлено, что мальчик был рожден 25 или 26 апреля, ребенку перевязали пуповину. Что стало причиной смерти, выясняется.

В полиции ищут свидетелей происшествия и всех, кто может сообщить любую полезную информацию о роженице. Анонимные звонки принимаются по телефону 5−13−41, +38(093)468−63−55 или 102.

Напомним, ранее в Херсонской области 17-летняя студентка пыталась избавиться от ребенка, спрятав его в шкафу общежития. А в Киеве тело новорожденного нашли в мусорном баке.

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