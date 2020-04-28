Умер легендарный футболист «Ливерпуля» (фото, видео)

Спорт

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Ирландии Майкл Робинсон скончался в Мадриде в возрасте 61 года от рака кожи, который у него диагностировали в октябре 2018-го. Об этом сообщила семья экс-футболиста в социальных сетях.

В составе «Ливерпуля» Робинсон в середине 1980-х выиграл Кубок европейских чемпионов, чемпионат Англии и Кубок английской лиги. За годы выступлений форвард также успел поиграть за «Престон», «Манчестер Сити», «Брайтон», «Куинз Парк Рейнджерс» и испанскую «Осасуну», где и завершил карьеру. В составе сборной Ирландии футболист провел 24 матча, отметившись четырьмя голами.

Кстати, после окончания футбольной карьеры Робинсон стал звездой испанского телевидения. Несмотря на неутешительный диагноз, он продолжал работать комментатором на Movistar + и Cadena SER практически до последнего дня своей жизни (11 марта он комментировал на родном «Энфилде» матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико»). Его образ использовался в очень популярной видеоигре в 1990-х. А еще Майкл озвучивал в испаноязычной версии одного из героев мультфильмов «Шрек» и «Шрек-2». У Робинсона остались жена Кристин и двое детей — Лиама и Эйми.

После завершения футбольной карьеры Майкл Робинсон стал звездой испанского телевидения

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Фото ФК «Ливерпуль», Facebook

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