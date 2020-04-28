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Спорт

Известный футболист жестоко избил свою пышногрудую подругу (фото, видео)

15:21 28 апреля 2020 642
Даниэла Кортес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Девушка 23-летнего футболиста аргентинского «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии Себастьяна Вильи обвинила своего бойфренда в зверском избиении. Даниэла Кортес опубликовала в соцсетях фото и видео, на которых видны результаты побоев.

«К сожалению, я должна сделать это сегодня, потому что я больше не могу! Мы живем вместе 2 года, и это годы страданий, которые я прощаю, жду изменений, которых никогда не происходит!

Я получаю угрозы, все, что он говорит, — это что он испортит жизнь мне и моей семье, позвонит плохим людям. Я вижу, что моя семья в опасности.

Я делаю это из страха, потому что этот мужчина, который предстает мудрым и говорит о зрелости в интервью, на самом деле совсем другой. Он издевается физически и психологически, об этом знают многие!

Я чувствую огромную боль, находясь в незнакомой стране, где я совсем одна, без своей семьи. Я не могу уехать и убежать, потому что боюсь, что со мной и моей семьей что-то случится.

Такова правда о Себастьяне Вилье, который ужасно обращается с женщинами. Я не единственная такая", — написала девушка.

Вилья сразу же отреагировал на «исповедь» возлюбленной, заявив, что уважает женщин и незамедлительно попытается разобраться в этой ситуации, поговорив с «правильным человеком».

Себастьян Вилья

Кстати, судя по фотографиям в аккаунте Кортес, ее жизнь одними лишь побоями не наполнена. Бывают и светлые моменты…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста «Бока Хуниорс» Хонатана Фаббро осудили на 14 лет за насилие над малолетней племянницей.

Фото Instagram

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