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Происшествия

В Киеве вандалы забросали мусором Вечный огонь (фото)

16:00 28 апреля 2020 98
Вечный огонь
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В киевском парке Вечной Славы зафиксировали очередной акт вандализма. Во время планового осмотра газового хозяйства в районе парка специалисты компании «Киевгаз» обнаружили, что Вечный огонь в память о погибших во Второй мировой войне практически погас. Причина — горловину конструкции вандалы забросали мусором (в основном бутылками), сообщают газовщики.

На приведение мемориала в порядок была направлена ремонтная бригада. Рабочим пришлось полностью разобрать конструкцию, чтобы удались мусор и привести ее в нормальное состояние. В мемориале вновь горит огонь.

Примечательно, что ЧП произошло во время карантина, когда посещение парков оказалось под запретом. Заметим также, что на территории мемориала ведется видеонаблюдение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в киевском парке Вечной Славы вандалы неоднократно заливали Вечный огонь цементом.

Фото компании «Киевгаз»

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В Киеве вандалы забросали мусором Вечный огонь (фото)

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