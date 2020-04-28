Свитолина — Конта: онлайн-видеотрансляция матча виртуального турнира в Мадриде

Спорт

Во вторник, 28 апреля, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (пятая в мире) продолжит участие в виртуальном турнире Mutua Madrid Open. В течение нескольких часов 25-летняя одесситка, которая на старте потерпела обидное поражение от румынки Сораны Кирсти, проведет две встречи группового турнира — против британки Йоханны Конты и Виктории Азаренко из Беларуси.

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Прямые трансляции поединков Свитолина — Конта (не ранее 16:30) и Свитолина — Азаренко (не ранее 19:00) смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Результаты матчей 27 апреля: Сорана Кирстя — Йоханна Конта — 3:0, Сорана Кирстя — Элина Свитолина — 4:2, Йоханна Конта — Виктория Азаренко — 4:2.

Стоит отметить, что 16 спортсменок сражаются в игру Tennis World Tour на PlayStation 4. Поединок состоит из одного сета, до трех выигранных геймов (при счете 3:3 играется тай-брейк). В плей-офф выйдут две лучшие теннисистки из квартета.

Кстати, призовой фонд турнира у мужчин и женщин составляет 150 тысяч евро. Победители и участники смогут направить призовые на помощь теннисистам с более низким рейтингом, которые понесли большие финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 28 апреля в 20:00 проведут онлайн-видеотрансляцию матча по FIFA 20 Украина — Румыния (Коноплянка сразится с Марином).

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