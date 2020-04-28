Украина

Коронавирус "накрыл" психбольницу в Почаеве: счет заболевших врачей и пациентов идет на десятки

В Почаевской психоневрологической больнице увеличилось количество инфицированных COVID-19 пациентов и медиков. В их числе оказались главврач больницы и еще один врач, который попал в реанимацию. Об этом в Facebook сообщил Офис омбудсмена Людмилы Денисовой.

«По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекцию COVID-19. Четверо з них переведены в центральную городскую больницу Почаева, у остальных заболевание проходит в легкой форме», — сообщила главврач психоневрологической больницы.

В случае обострения больных планируют направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницу.

Также 28 апреля стало известно о двух новых смертях от коронавируса в Тернопольской области — жертвами стали священник УПЦ МП и хорист церкви ПЦУ. Оба представителя церкви проживали в Шумском районе. У хориста COVID-19 обнаружили уже при посмертном исследовании. А вот священник нарушил запрет на публичное проведение службы и организовал ее тайно, в частном здании, но при присутствии верующих.

Напомним, ранее Почаев, где эпицентром эпидемии стала Почаевская лавра, закрыли на карантин. Саму Лавру закрыли для посетителей, однако медики до сих пор не могут провести тестирование на коронавирус среди ее обитателей. По информации СМИ, руководство Кременецкого района решило просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

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